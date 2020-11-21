加州今晚實施宵禁 執法以教育為主

洛縣自21日起實施宵禁，餐館和非必要運營的商店晚上10點打烊，停止室內外堂食及相關生意。(ABC7電視截圖)

新冠肺炎病例近日激增，州政府下令所有紫色等級的縣自21日起開始執行宵禁 (Curfew)。南加執法部門表示，他們對新的宵禁規定會採取教育優先的方法，而不是使用強制手段執法。94%的加州 居民將受到宵禁限制，從晚10時至次日早5時不得進行非必要活動，南加州地區包括洛杉磯縣、橙縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣和聖地牙哥縣。

洛縣 還設有單獨的宵禁規定，要求餐館和非必要運營的商店在晚上10點打烊，停止室內外堂食；但此後可以提供外賣和送貨服務。

洛縣警局（LASD）局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）日前發表聲明表示，這是自3月發佈第一個居家令以來，要求民眾遵守的另一項新規定。他並提到，刑事執法措施是最後的手段，警方通常不會採取激進手段，當以教育執法為主。他還表示，該部門將把精力集中在那些未按要求在晚10點關門的非必要活動的商家。如果收到投訴，警方會前往該地點調查，與業者聯繫並要求他們遵守規定。如果他們不遵守，警方可根據規定，以違反衛生令準備刑事報告，並將案子移交給公共衛生部門處理。

除了縣警局外，洛杉磯市警局（LAPD）也將檢查企業是否遵守包括宵禁在內的公共衛生規定。洛市警局發言人Stacy Spell在聲明中表示，市檢察長和市長辦公室將努力找出不遵守法規的企業，災難處理人員將在營業時間內監察企業，並在必要時提訴。同時，市府會將商家名單交給相關部門，有專門的巡邏人員前往檢查商家是否遵守宵禁規定，一旦發現不合規的行為將會上報。