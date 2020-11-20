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南加、亞利桑那共82位獲頒僑務榮譽職人員聘書

記者謝雨珊／洛杉磯報導
21名獲榮譽職人員出席典禮，會後齊聚洛僑中心正門合影，留下珍貴紀錄。（記者謝雨珊／攝影）
21名獲榮譽職人員出席典禮，會後齊聚洛僑中心正門合影，留下珍貴紀錄。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處20日在洛僑中心舉行新、續任僑務榮譽職人員聘書致頒典禮，表彰僑界人士長期服務僑社、推展國民外交的貢獻。當天共21名獲榮譽職人員出席典禮，會後齊聚洛僑中心正門合影，留下珍貴紀錄。

本期聘任的僑務諮詢委員、僑務顧問及僑務促進委員共82位，包含僑務諮詢委員17位、僑務顧問44位以及僑務促進委員21位，聘期自2020年9月1日至2022年8月31日，由經文處處長黃敏境逐一致頒聘書。

黃敏境將僑務榮譽職位比喻為「婚嫁」，獲得榮譽職的人員均是嫁入中華民國政府。他認為這個政府不但尊重民主法治，也提倡兩性平權、多元社會，值得大家仰賴。呼籲獲聘者在各專業領域發揮影響力，支持政府推動外交僑務工作。期盼他們以僑務榮譽職身分為榮，不忘初衷與使命，共同守護台灣民主自由的珍貴價值，推動台美關係更進一步。

出席典禮的受獎者包括僑務諮詢委員梁永泰。僑務顧問陳貴東、周金生、古志明、劉盧蔭、官慧珍、陳柏宇、杜惠莉、方美瓊、曹笑蓮、周賜軒、陳慶恩、冉淑綺、韓和元、鄺松齡、劉雅薇。僑務促進委員姜良淼、柯欣侑、裴映棋、黃錦雲、葉協豐等21位。

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