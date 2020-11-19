洛杉磯採用創新COVID-19快速測試每天3萬4000人

洛杉磯採用創新的COVID-19快速測試方法。(網絡圖片)

洛杉磯 政府從一開始就了解一個基本事實：測試可以挽救生命。 因此，一直在尋求創新和擴展COVID-19測試方法。洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)19日與南加州大學 (USC)科研人員和洛杉磯縣官員宣布了一項合作，使用低成本和快速的冠狀病毒檢測方法，得益於這種合作關係，大洛杉磯地區每天合計可以測試34,000多人。

洛杉磯是美國最早建立大型試點的大都市區之一，可以在有症狀或無症狀的人群中部署和分析快速測試。這些快速的抗原測試成本更低，可在15分鐘內交付結果，並且具有自我管理的潛力。這些可能會改變遊戲規則。

洛杉磯的創新是致力於建立測試基礎架構的一個方面，還擴大了現有業務，盡可能覆蓋更多的洛杉磯人。為了滿足不斷增長的需求，洛杉磯市擴展了移動測試計劃，可為城市的高需求區域提供服務。18日在東北谷開設大型步行區為更多家庭服務。

自從啟動測試計劃以來，洛杉磯市已完成了超過200萬次測試，並且隨著流感季節的開始和病例數的增加，將在以下方面保持更大的準備能力。道奇體育場（Dodger Stadium）現在從上午8點開放至晚上8點，每天可以測試多達13,000人。所有其他測試站點的開放時間比以前延長了兩個小時，從上午8點到下午4點。洛杉磯永遠為維護城市的安全而戰，任何人需要COVID-19測試請立即參與。同時，也別忘了注射流感疫苗 。