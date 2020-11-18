「美國女孩」獲選台灣書院獎助計畫

駐洛杉磯台灣 書院與獨立影片 (Film Independent) 合作「台灣書院獎助計畫(Taiwan Academy Fellowship)」，經過公開徵件、初選、訪談等篩選，最終擇定由台灣製片苗華川及導演 阮鳳儀的「美國女孩(American Girl) 」獲選台灣書院獎助計畫。該片將於16日至19日以線上形式參加「快速通道 (Fast Track)」。

「快速通道」為密集且緊湊的電影 市場媒合活動，以一對一提案模式，安排影人與經紀公司、出資方、製作公司、發行商及領導階層等電影業界人士會商，拓展拍片計畫曝光機會、建立關鍵人脈關係，並協助影人的生涯發展。獨立影片表示，苗華川明確表達對「美國女孩」拍片計畫與募集資金的掌握度及其身為製片的企圖心；阮鳳儀亦充分展現身為導演的潛力。

「美國女孩」故事內容以台灣為背景，描述13歲少女於SARS期間自洛杉機返台，適應台北生活及調適與家人衝突之故事。製片苗華川及導演阮鳳儀均為於台灣發展的台灣影人，苗華川畢業於紐約大學Tisch藝術學院電影電視系，專研製片與導演。阮鳳儀畢業於台灣大學中文系，獲美國電影學院(AFI)電影導演碩士。

獨立影片快速通道詳細資訊請上網查詢：https://www.filmindependent.org/programs/artist-development/fast-track/。