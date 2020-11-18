感恩節假期將至 LAX為防疫做多項準備

為保護CBP工作人員安全安裝了隔離板。（LAX提供）

去年感恩節假期前後兩周內，洛杉磯 國際機場 （LAX ）有創紀錄的321萬名乘客；而今年LAX感恩節人數大減，11月的客運量僅為去年的30％。

根據機場統計，從11月18日至30日在LAX共有約1萬1000航班，平均每天約846次，而去年同期，航班總數是2萬1302個班次，平均每天1638個班次，今年比去年同期航班數量明顯減少了近一半。

近日加州州長和洛杉磯市長賈西提（ Eric Garcetti ）都發出節假日非必要不要出行的警告，LAX為保障旅客的安全做了一系列的安全防護工作，如提供350個乾洗手站，要求旅客佩戴口罩、保持安全距離。機場電梯上亦標註，一次只允許兩人或三人進入，具體取決於電梯大小（家庭可免於此限制）。

旅客在機場也可在航廈的便捷自動售貨機購買個人防護設備（PPE），如洗手液，面罩和手套。 每台機器都提供非接觸式付款。

對於國內航班旅客隨身攜帶的食物和液體，根據TSA規定，隨身行李允許攜帶烘焙食品和其他固體食品。 包括麵包、餅乾、糖果和肉。 但是，果醬，果凍，醬汁，肉汁或其他液體的數量必須少於3.4盎司（100毫升），才能裝在隨身行李中。 任何超過3.4盎司的液體都需要放在托運行李中。