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南加華人聚居城市將迎新醫院 耗資4億5000萬 專為銀髮族服務

記者王若然／羅斯密報導
醫院渲染圖。（羅斯密市府）
醫院渲染圖。（羅斯密市府）

羅斯密（Rosemead）市府近日對嘉偉街（Garvey Ave.）上的一個新建案做評估。根據該新建案，嘉偉街上將修建一座專為長者提供醫療服務的一層樓全新醫院，耗資近4億5000元，佔地約1萬4853平方呎。

該醫院將位於嘉偉路的8399號及8405號，介於Charlotte Ave和Earle Ave之間。其中8399號是華資經營的二手汽車行「中華汽車」；東邊的8405號是一間廢棄已久的便利商店。這兩個商家地塊中間隔了一個小巷子，如果修建醫院，這兩家現有建築將被全部拆掉重建。8399號有兩棟建築，一棟是車行使用的，一棟則是廢棄儲物樓。

新建案由Turner健康保險設施基金會（Turner Healthcare Facilities，THFF）提出並負責興建，施工完成後將租給WelbeHealth，作為醫院，屬於「PACE」醫療計畫的一部分。

「PACE」主要服務對象是55歲及以上、符合加州白卡可進療養院（nursing home eligible）的對象。這些人士如有其他替代醫療服務，也可以待在家中，往返於醫院之間。「PACE」醫院就是為這樣的人士服務。預計醫院建成後，90%的病人將通過醫院提供的巴士往返，10%的病人將通過義工接送方式往返。醫院建設將附帶59個停車位，位於土地的東邊和西北部。因為大部分病人都通過巴士接送，因此停車位將多做為醫院員工使用。醫院還將附帶修建路燈、路面、垃圾處理等設施。

醫院選址主要為商業住宅混合區，周圍既有商店又有公寓樓；對面是便利店，東邊與一汽修場相鄰，西邊也有CVS藥房、星巴克等商店。

WelbeHealth醫院主要提供的服務，包括身體檢查、運動項目、飲食、心理輔導等。加州所有的「PACE」醫院都有相似的設施，包括日間健康中心、醫生辦公室、護理區、社會服務區等。而老人可以依據情況選擇一周來醫院的次數。

Welbe Health目前在加州有三家專門提供「PACE」服務的醫院，分別在巴沙迪那市，長堤市和Stockton。預計明年夏天在Fresno開設第四家醫院。目前在羅斯密市嘉偉街規劃中的為其加州第五家醫院。

據地產商文件，該地址一哩以內有13.2%的人口是55歲以上，16%為65歲以上。預計在未來五年，該群體將增長15%。根據2019年數據，這附近中位數收入為4萬7847元，相比洛杉磯縣民眾7萬3100元中位數收入低很多，因此該地區的低收入中老年人會很需要低價醫療服務。

該新建案還在羅斯密市府員工的審核中。據悉，醫院將花費五年建成。

廢棄便利店將被拆毀修建醫院。（記者王若然／攝影）
廢棄便利店將被拆毀修建醫院。（記者王若然／攝影）
中華汽車所在地將建立一座全新醫院。（記者王若然／攝影）
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