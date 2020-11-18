12月1日起 入境台灣需附新冠陰性證明

陳時中今日表示，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，預計執行至明年2月28日(啟程地時間)，不論外籍人士或本國籍，不分求學、工作、外交公務等來台目的，均應檢附「登機時間前3日(工作日)內核酸檢驗陰性報告」，檢驗報告不實最高15萬元罰鍰。（記者邱宜君／攝影）

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 今日表示，12月1日將啟動「秋冬防疫專案」，預計執行至明年2月28日(啟程地時間)，不論外籍人士或本國籍，不分求學、工作、外交公務等來台目的，均應檢附「登機時間前3日(工作日)內核酸檢驗陰性報告」，檢驗報告不實最高15萬元台幣罰鍰。

陳時中指出，持有陰性證明始可登機來台，並將由交通部督導各航空公司確實把關；若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依傳染病防治法第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書印文罪之刑責。

陳時中表示，「COVID-19核酸檢驗陰性報告」需由啟程地政府機關許可設立醫療院所開具，原則為英文、中文或中英對照版本。報告內容需備有「登機者之護照姓名」、「出生年月日(或護照號碼)」、「採檢日及報告日」、「疾病名稱」、「檢驗方法」及「判讀結果」等項目。

相關配套措施及應配合事項如下：法文及西班牙文等非中文或英文版本文件，若屬「啟程地官方語言」，且航空公司啟程地之地勤人員能確認報告內容，可予同意受理。

表訂登機前「3日內」檢驗報告之日期，以「報告日」及「工作日」計算，故可排除當地政府之國定假日。檢驗報告可為紙本(正本/影本)或電子報告書形式，但內容應清晰可辨識，且經審視需備項目完整無誤。

檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測 (例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等)；至於血清免疫學(Immunoserology)檢驗抗原(Ag)或抗體(IgG或IgM)，不符合本措施規範。