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減少夜貓族聚會 洛縣周五起實施宵禁令

記者謝雨珊／洛杉磯報導
洛杉磯縣公共衛生局下達宵禁令，限制包括餐館、酒吧等商家的營業時間，減少夜貓族聚會。（本報檔案照）
洛杉磯縣公共衛生局下達宵禁令，限制包括餐館、酒吧等商家的營業時間，減少夜貓族聚會。（本報檔案照）

加州新冠疫情惡化，為在年底假日前抑制疫情擴散，預計洛杉磯縣公共衛生局17日將下達宵禁令，限制包括餐館、酒吧等商家的營業時間，減少夜貓族聚會。衛生局並限制聚會人數。宵禁令將於20日（周五）生效。

洛縣縣政委員Sheila Kuehl透露這些將實施的措施，包括洛縣內的餐館，最晚只能營業到晚間10時。晚上10時之後至上午6時之間必須暫停營業。洛縣政府原本就允許最多有三個家庭聚會，但未提及最多可有多少人？新規是最多只能有15人參加。

而所有原來允許室內營運的商場、個人服務商家、辦公室，最多只能保持25％客容量。個人服務業並強制須事先預約，且相關人士都需全程戴口罩；Kuehl說，這意味著作臉已不在允許範圍內。所有戶外用餐區、酒廠、打牌室，最多只能有50%客容量。

疫情再次攀升令許多政府官員相當擔憂，不同於3月疫情爆發初期，這次他們不再採取全面居家隔離的措施，反而是限制商家的營業時段，減少人們可能的聚會場所，藉此限制人們外出的動力及聚會次數。洛縣政府官員相信此舉同樣可減緩疫情。

事實上，不只是加州，全美各州的疫情都在惡化，許多州也同樣下達諸多限制令。光是加州在這周，已有28縣退居疫情最嚴重的第一級層級（紫色），包括南加州的橙縣，並因此暫停所有的室內堂食，健身房等的室內營運等。洛縣其實從未脫離第一級。

洛杉磯縣18至29歲的確診人數佔了總數的兩倍多，是近兩個月以來最大的確診族群。加州多縣已收到地方醫院「投訴」，擔心醫院容量將隨疫情惡化不再充足。為了不讓疫情繼續惡化，政府官員已暗示，將出台更多限制令止疫。

洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）呼籲大眾，盡量待在家中過節，未來這兩至三周時間，盡可能不出門，使用線上購物方式買東西。

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