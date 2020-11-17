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洛杉磯國際機場對乘客現場測試冠狀病毒

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場對乘客進行現場冠狀病毒測試。(本報檔案照)
洛杉磯國際機場對乘客進行現場冠狀病毒測試。(本報檔案照)

洛杉磯國際機場(LAX)正在推出現場冠狀病毒檢測(on-site coronavirus testing for fliers

)，因為當前南加州各地的病例激增，因此官員們敦促民眾避免不必要的旅行。

LAX週二17日上午在三個航站樓啟動了臨時測試站點，作為現場快速測試實驗室的前身，該實驗室將於12月的第一周開放。

站點現場的測試費用為$ 150，並在24小時內為選擇參加測試的人員提供結果。對於要登上擁擠的飛機並在封閉的空間中坐幾個小時的人們來說，這還不夠快。但是這些測試可以幫助旅行者避免在目的地隔離。

夏威夷需要進行旅行前的陰性測試，並接受執行LAX測試的私人公司Clarity Lab Solutions的結果。

LAX發言人蒙哥馬利（Heath Montgomery）表示，該快速測試機構應在下個月初開放，並在數小時內提供結果，而且還需付費。但是中期測試“是我們現在可以啟動並運行的東西。”

如今，冠狀病毒測試可在2號和6號航站樓以及布拉德利國際航站樓（Tom Bradley International）進行，因為它們遍布整個洛杉磯國際機場。

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