大選爭議病毒肆虐 這個冬季要改變傳統過節方式

疫情尚未結束，民眾仍須警惕。(南加州大學提供)

對於許多美國 人來說，今年寒假季節將是一大挑戰。隨著抗疫疲勞感加劇，寒冷的冬季裡冠狀病毒大流行激增，節日慶祝活動增加了接觸風險，大選後的衝擊波席捲了全國。南加州大學 (University of Southern California)的專家們研究了正在來臨的動蕩不安的冬季，提出了今年冬季需要改變傳統過節的方式。

南加 州大學社會工作者學院(USC Suzanne Dworak-Peck School of Social Work)人類學和預防醫學教授帕林卡斯（Lawrence Palinkas）說，今年的冬天變得不安和黑暗，除了最近的社會和政治壓力以及病毒大流行的威脅，人們還面臨許多挑戰。需要保持警惕和做好準備，因為今年冬天，大流行最困難的時期尚未到來。

他提出，為了健康和安全，避免參加可能成為超級傳播者活動的假期聚會。COVID-19對健康差異的人們有威脅，特別是老年人、健康狀況不佳者和有色人種。留意幼兒，他們看起來健康沒有症狀，但可能無意中將疾病傳播給年邁的祖父母。

他建議使用Zoom進行禮物交換，在家裡做飯而不是去餐廳吃喝。縮小節日聚會的規模，並且在戶外而不是在封閉的室內招待親友，創造全新的節日慶祝活動。