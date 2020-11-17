i-Taiwan線上介紹領務、移民、經濟、觀光資訊

洛僑中心主辦「i-Taiwan線上講座」，南加僑界踴躍參與。（洛僑中心提供）

洛僑中心於14日、15日舉辦了「i-Taiwan線上講座」，提供僑胞更多台灣 資訊。洛僑中心主任張皓鈞主講「ｉ台灣窗口（i-Taiwan Window）」網站專區內容及僑委會最新政策，並邀請駐洛杉磯台北經濟文化辦事處相關組別解說領務、移民、經濟、觀光 等政策資訊。南加僑界踴躍參與提問，氣氛熱絡。

講座由經文處副處長林暉程主持開幕，他提到台灣優秀的防疫表現受到全球肯定，許多大型企業包括微軟、Google等對台灣投資 環境都具有信心。台灣良好的生活條件也曾獲評為全球最佳外派地點第一名。他歡迎海外僑界青年以及世界各國人才到台灣工作、旅遊。

張皓鈞介紹僑委會ｉ台灣窗口（i-Taiwan Window）網站專區內容，解說「投資台灣」、「就業台灣」、「就學台灣」、「生活台灣」等四大主題，另也說明海外信用保證基金新冠肺炎疫情紓困方案3.0，以及全球僑台商農業服務方案等僑委會近期政策。

經文處領務組陳雅玲，講解有關首次申請護照、換發護照、文件驗證等領務案件應備文件與注意事項；移民工作組林佳蒨說明回台居留、設籍須知；經濟組組長劉倫正介紹台灣的投資、就業機會與攬才政策；觀光組主任施照輝分享台灣的深度旅遊觀光資訊。