我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華男法拉盛爭車位 故意開車撞人 汽車衝進新開麵包店

莫德納疫苗Q&A 為何比輝瑞厲害？怎誘發免疫反應？

感恩節居家過節 美食達人和米其林廚師教你大菜秘訣

記者張宏／洛杉磯報導
感恩節居家過節，餐桌不將就。（楊軍提供）
感恩節居家過節，餐桌不將就。（楊軍提供）

今年感恩節政府鼓勵大家居家過節，但感恩大餐不會因此縮水。16日，美食達人林慧懿分享她獨門且不會失敗的烤火雞秘方；米其林一星餐廳大廚田勇，再現淮揚菜百年脫骨秘笈，推出南加限量15隻的八寶鴨；美食素人則分享如何打造體面好吃的「大菜」料理秘訣。

影音來源：記者張宏

感恩節一定要有火雞才有節日氣氛 ，火雞可在超市購買，也可像華人Kevin張那樣去獵一隻新鮮火雞。美食達人林慧懿特別分享了一套獨門的烤火雞方法，她說，這道菜絕對不會失敗，即將12磅左右的火雞用蔥薑酒花椒醃製，放在冰箱24個小時讓肉入味。在感恩節當天，在大鍋內加入一整瓶李錦記豉油雞汁，再配上兩罐高湯和水，等水開放入火雞。中大火煮五分鐘，悶到涼。在晚上吃的時候，將烤箱預熱到325度，把火雞塗上一層黃油，放入烤箱烤50分鐘。拿出來再塗上一層蜂蜜，等加熱到金黃就能出爐。

林慧懿建議大家自製火雞醬，將買來新鮮的蔓越莓放在鍋子，再放入整罐鳳梨罐頭和一些糖熬製，最後加一點太白粉勾芡，醬料色澤漂亮，配上自製火雞，好吃的不得了！

若吃膩了火雞，想吃鴨子？米其林一星餐廳那家小館大廚田勇師傅，今年感恩節推出南加限量15至20隻的八寶鴨。這道菜是在淮陽百年名菜基礎上創新改良，需要在不開膛的情況下，將整隻鴨剔骨，塞入糯米、鮑魚、干貝、鹹蛋黃等八寶料，整個過程需要至少三天時間。因為費時費力，所以只能作為節日限量供應。

米其林推薦餐廳江南春也在感恩節期間推出羊肉爐、樟茶鴨、松鼠全魚、螃蟹炒年糕、蝦子烏參等菜色。

美食素人也有體面好吃的家常菜秘訣。核桃市楊軍介紹他的拿手菜：楊氏無醬油紅燒蹄膀。他說，這道菜百試不爽，是大人小孩都喜歡的一道菜，且做法非常簡單。買蹄膀放水煮，水裡加幾片薑片和黃酒，水煮開後燉兩個小時。要注意蹄膀不能太爛，用筷子戳一下覺得容易戳就可以。將蹄膀拿出來，用大鍋放一點油，之後根據蹄膀大小放二兩到三兩的糖，慢慢開火熬糖色。當糖冒泡，眼色從金黃轉成灰色的一瞬間，把原來煮蹄膀的湯倒入一大碗，再把蹄膀放入。改大火，同時拿湯勺往蹄膀上澆湯汁，當湯熬成一半時，加一點鹽。雖然蹄膀甜一點好吃，但稍微帶一點鹽味更美味。在蹄膀變成金黃色的時候，停火出鍋。

他說，為減少油膩感，可開水焯一些青菜，擺在蹄膀旁邊，再把蹄膀汁澆上就能上桌。另外煮蹄膀的湯汁，加入泡開的魚肚和髮菜煮開，再勾芡或曬蛋白，一道營養豐富的湯就出鍋啦。

烤火雞是感恩節標配。（Kevin張提供）
烤火雞是感恩節標配。（Kevin張提供）
華人Kevin張自己去獵一隻新鮮火雞。（Kevin張提供）
華人Kevin張自己去獵一隻新鮮火雞。（Kevin張提供）
楊氏無醬油紅燒蹄膀。（楊軍提供）
楊氏無醬油紅燒蹄膀。（楊軍提供）
那家小館感恩節推出南加限量20隻的八寶鴨。（那家小館提供）
那家小館感恩節推出南加限量20隻的八寶鴨。（那家小館提供）
自己煎牛排也是不會出錯的一道大菜。（記者張宏／攝影）
自己煎牛排也是不會出錯的一道大菜。（記者張宏／攝影）

編輯推薦

南加 核桃 華人

上一則

洛加大校醫性侵案和解 將賠5500受害者7300萬元

延伸閱讀

賣場人太多要罰店主 芝城加強取締 罰1萬或關店

賣場人太多要罰店主 芝城加強取締 罰1萬或關店
美西返台機票不再貴 僑胞心動

美西返台機票不再貴 僑胞心動
感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子

感恩節、聖誕節不出門 洛杉磯華人「宅家」找樂子
德州人隔離疲乏 眾多拒戴口罩

德州人隔離疲乏 眾多拒戴口罩
感恩節火雞 變小變貴

感恩節火雞 變小變貴
感恩節送花錦囊紐約花卉中心教妳如何送花

感恩節送花錦囊紐約花卉中心教妳如何送花

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事
死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤