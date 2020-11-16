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華裔加入白登商務部交接團隊 因研究專利流氓聞名

記者鄭敖天/洛杉磯報導
加入白登商務部交接團隊的聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）法學教授錢為德（Colleen V. Chien）。（本報檔案照）
加入白登商務部交接團隊的聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）法學教授錢為德（Colleen V. Chien）。（本報檔案照）

在南加州成長的聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）法學教授錢為德（Colleen V. Chien），受白登團隊委任加入其聯邦商務部（Department of Commerce）交接團隊，成為該團隊中唯一的華裔女性。作為全美知名的智慧產權法專家，錢為德可能會在未來白登政府的智慧產權政策上發揮重要影響力。

錢為德出生在美國，父母來自台灣。她在史丹福大學獲得機械系學士學位後，又在柏克萊加州大學法學院（UC Berkeley School of Law）獲得法學博士學位。目前在聖塔克拉拉大學執教的錢為德，主要研究方向除智慧產權外，還包括司法系統改革和科技創新法律等領域。錢為德後因其研究成就曾當選傅爾布萊特學者（Fulbright Scholar）。

2013年，錢為德因學術成就卓越，被歐巴馬政府任命為白宮智慧產權與創新首席科技長的資深顧問，定期向時任美國首席科技長的帕克（Todd Park）匯報。錢為德在此期間的工作範圍，包括推進開放資料政策與增加兒科愛滋病藥物渠道等。同時，她在包括眾議院司法委員會在內的多個聯邦機構作證多次，並在智慧財產權、創新、隱私權、公民自由和開放政府等多個領域的公共政策制定上，扮演重要角色。

作為專利法專家，錢為德在研究生涯中的主要成就之一，為創造了目前法律界常用的術語專利主張實體（Patent Assertion Entity,PAE），以用來定義通過利用法律空子，使用缺少根據的專利訴訟來為己牟利的專利流氓（Patent Troll）行為。該術語目前已在學術界、新聞界和政界被引用數千次，並被美國最高法院、國徽法案、美國專利和貿易辦公室、以及32個州採納。

錢為德在智慧產權法領域進行的研究，為她贏得了巨大的學術聲譽，並使她在2017年贏得美國法律協會（American Law Institute）頒發的「年輕學者獎」（Young Scholar Medal）。同年，她也獲得了加州律師協會（California State BAR）授予的智慧產權先鋒（IP Vanguard）稱號。

在專利法觀點上，錢為德在之前發表的一些學術文章中認為，目前美國的專利法系統過於嚴格，導致許多在原有技術上創新的發明家，因無法支付高昂的專利費而喪失創新動力。另一方面，目前的專利法也讓生產商不得不支付高昂的專利費用，從而使專利科技的量產化和實用化面臨挑戰。

業界觀察家認為，如果錢為德在未來成為白登政府的成員，她很可能會支持在專利法領域上推動更寬鬆化的改革。

有關錢為德加入白登聯邦商務部交接團隊，批露於白登-賀錦麗政權的過渡網站www.buildbackbetter.com。錢為德近日透過家人表示，因未被授權發言，不便接受本報記者採訪。

不過錢為德過去接受本報記者採訪時透露，她與比利時裔夫婿育有兩個兒子，她很享受和兒子相處的居家生活。

錢為德的母親馮竹敬來自台灣，她的阿姨馮竹悅過去活躍於橙縣爾灣一帶，馮竹悅與夫婿馬在莊早年曾擔任南加州中國大專院校聯合校友會負責人等，倆人在華人社區頗為活躍。

馮竹悅曾表示，外甥女錢為德是家族的驕傲，也是華人之光。錢為德的外祖父馮之斆，曾代理過中華民國中原大學校長。

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