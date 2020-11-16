駐洛台北經文處處長拜會蒙市 盼增進交流合作

經文處長黃敏境（左四）拜會蒙市市府及台商。（記者王全秀子／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）素以「小台北」著稱，由早期來自台灣 的移民 打造形成，是許多華裔新移民打拼的第一站。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處新到仼處長黃敏境受蒙市城中商會邀請，16日前往蒙市政府及蒙市城中商區￼拜訪。

黃敏境一行當天參觀位於蒙市市府門口的第二次大戰中美軍民合作反侵咯紀念碑並獻花致意，以及參訪台商「天仁茗茶」、以及「加福醫療檢驗中心」。

黃敏境表示，透過拜會蒙市市府了解城市發展，差不多有三分之二的居民來自亞洲國家。蒙市是個蓬勃發展的城市，看到台商企業在當地發展，了解他們的需求，以便經文處日後提供更好的服務。

他還提到，台灣和美國有非常強固的經濟安全合作關係，他希望未來雙方能增進各個層面的交流，除了經濟和安全的合作關係外，還希望能加強人民之間的往來，特別是台美人民在普世價值，自由民主等方面的交流。

蒙市城中商會會長陳貴東表示，商會於1993年成立，城中有300、400個商家，商會提供平台加強商家與市府，以及其他城市的交流，希望藉由商會帶動城市經濟發展，進而增加更多稅收提供教育、治安、消防等各方面，讓居民有一個安居樂業的環境。

陳貴東表示，加州 是全世界第五大經濟體，而蒙市作為洛縣眾多城市之一，具有得天獨厚的地理位置，譬如距離市中心，機場和港口都很近，他相信城市的經濟發展潛力無窮。

而蒙市和台灣新北市、永和市是姐妹市，每年雙十國慶、農曆新年，蒙市都會舉辦慶祝活動，該市對台灣極為友善。黃敏境此行除將了解蒙市城中商區外，也將向蒙市市府，表達誠摯謝意，感謝蒙市對中華民國長期的支持。