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疫情升溫 加州州長下令28縣經濟重啟進度「倒退」

洛杉磯訊
有感於近期逐漸升溫的新冠疫情，州長紐森16日宣佈經濟重啟需要踩下「急剎車（emergency brake）」，包括橙縣在內的28個縣的重啟進度將倒退。（州政府臉書）
有感於近期逐漸升溫的新冠疫情，州長紐森16日宣佈經濟重啟需要踩下「急剎車（emergency brake）」，包括橙縣在內的28個縣的重啟進度將倒退。（州政府臉書）

有感於近期逐漸升溫的新冠疫情，州長紐森（Gavin Newsom）16日宣佈經濟重啟需要踩下「急剎車（emergency brake）」，包括橙縣在內的28個縣的重啟進度將倒退。意味著商業營運將迎更多限制。

在經濟重啟進度倒退後，加州58個縣中有41個目前處於重啟計劃的「紫色」階段。意味著健身房關閉、餐飲只限戶外與外賣等。

橙縣目前處於「紅色」階段，但相信隨著疫情持續升溫，當地衛生局預計很快將倒退至「紫色」階段。南加地區的洛杉磯縣、河濱縣及聖地牙哥縣均處於「紫色」階段

加州經濟重啟路線圖，將各縣的疫情劃分為四個等級，分別用紫、紅、橘、黃四種顏色代表。

一，疫情廣泛傳播（Widespread，紫色），即該縣每日新增新冠病例率超過十萬分之7或新冠檢驗確診率高於8%。處於該疫情等級的縣需關閉多數非必要（Non-Essential）的室內經濟活動。

二，疫情嚴重（Substantial，紅色），即該縣每日新增新冠病例率在十萬分之4到十萬分之7之間，或新冠檢驗確診率在5%至8%之間。處於該疫情等級的縣需關閉部分非必要（Non-Essential）的室內經濟活動。

三，疫情中度（Moderate，橘色），即該縣每日新增新冠病例率在十萬分之1到十萬分之3.9之間，或新冠檢驗確診率在2%至4.9%之間。處於該疫情等級的縣可在執行防疫措施的情況下，允許部分室內經濟活動重新開放。

四，疫情輕微（Minimal，黃色），即該縣每日新增新冠病例率低於十萬分之1，或新冠檢驗確診率低於2%。處於該疫情等級的縣可允許絕大多數室內經濟活動重新開放。

加州經濟重啟計劃表。（本報資料照片）
加州經濟重啟計劃表。（本報資料照片）

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