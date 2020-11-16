FBI最新報告 全美仇恨犯罪數量達10年最高

根據FBI的報告，在有關族裔的仇恨犯罪中，針對亞裔的案件數量呈上升趨勢。圖為亞裔團體日前示威爭取權益。(路透)

聯邦調查局（FBI ）16日公佈調查報告，2019年全美仇恨犯罪 數量，為近10年以來最高。在總計7314件仇恨犯罪中，有65.4%起屬於針對族裔的仇恨犯罪。

在有關族裔的仇恨犯罪中，針對亞裔的案件數量呈上升趨勢，在總數的佔比也在增加，從3.5%增至4.3%。仇恨非裔的犯罪數量則有小幅下降，從2018年的1943件減少至1930件。聯邦調查局（FBI）反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）主席Jonathan Greenblatt指出，考慮到2019年在總計約1萬5000相關執法機構中，僅有2172家機構向FBI報告數據；不僅報告的機構數量同比下滑，有的機構報告的數據還與上一年相同。因此要完整的預估仇恨犯罪帶來的傷害與影響，會比較困難。

Greenblatt表示，美國 社會需要降低阻礙，讓遭遇仇恨犯罪的民眾能夠向當局報告，這樣當局才能更好的打擊仇恨犯罪。

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