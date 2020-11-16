我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州艾爾帕索成疫情熱點 護士泣訴重症患者隔離等死

力保參院 白登將赴喬州為兩位民主黨候選人助選

FBI最新報告 全美仇恨犯罪數量達10年最高

洛杉磯訊
根據FBI的報告，在有關族裔的仇恨犯罪中，針對亞裔的案件數量呈上升趨勢。圖為亞裔團體日前示威爭取權益。(路透)
根據FBI的報告，在有關族裔的仇恨犯罪中，針對亞裔的案件數量呈上升趨勢。圖為亞裔團體日前示威爭取權益。(路透)

聯邦調查局（FBI）16日公佈調查報告，2019年全美仇恨犯罪數量，為近10年以來最高。在總計7314件仇恨犯罪中，有65.4%起屬於針對族裔的仇恨犯罪。

在有關族裔的仇恨犯罪中，針對亞裔的案件數量呈上升趨勢，在總數的佔比也在增加，從3.5%增至4.3%。仇恨非裔的犯罪數量則有小幅下降，從2018年的1943件減少至1930件。聯邦調查局（FBI）反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）主席Jonathan Greenblatt指出，考慮到2019年在總計約1萬5000相關執法機構中，僅有2172家機構向FBI報告數據；不僅報告的機構數量同比下滑，有的機構報告的數據還與上一年相同。因此要完整的預估仇恨犯罪帶來的傷害與影響，會比較困難。

Greenblatt表示，美國社會需要降低阻礙，讓遭遇仇恨犯罪的民眾能夠向當局報告，這樣當局才能更好的打擊仇恨犯罪。

更多FBI仇恨犯罪詳情，請登錄https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2019/topic-pages/incidents-and-offenses。

編輯推薦

仇恨犯罪 FBI 美國

上一則

世說新聞╱白登時代來臨 他承諾這些移民政策

下一則

（快訊）疫情激增 洛縣考慮宵禁

延伸閱讀

殺人犯隱姓埋名逃亡49年 改當藥劑師違法開處方藥箋被捕

殺人犯隱姓埋名逃亡49年 改當藥劑師違法開處方藥箋被捕
隱姓埋名逃亡49年 處方藥箋露馬腳

隱姓埋名逃亡49年 處方藥箋露馬腳
巴農稱佛奇、FBI局長「應被斬首」推特被永久停權

巴農稱佛奇、FBI局長「應被斬首」推特被永久停權
持槍威脅FBI 極右派成員被捕

持槍威脅FBI 極右派成員被捕
孟晚舟被捕前 加拿大官員：接到FBI電話

孟晚舟被捕前 加拿大官員：接到FBI電話
川普擬炒FBI局長雷伊 萬名探員上書川普、白登求挽留

川普擬炒FBI局長雷伊 萬名探員上書川普、白登求挽留

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49

確診破百萬 入境加州隔離14天

2020-11-14 02:27
聯合航空11月重啟舊金山-台北往返直飛航班。(unsplash)

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

2020-11-15 15:42
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」

美西返台機票不再那麼貴 僑胞動了「返台之心」
川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

川普：將提大案件挑戰2020選舉結果
秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事

秋天傷肺易口乾、乾咳？中醫傳授必做潤肺3件事
川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美

川普不認輸拒交接 專家：前所未見 拖上數周恐重傷美