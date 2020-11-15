南加州中國大專院校聯合校友會選出兩位副會長

南加州中國大專院校聯合校友會第一副會長黃敏(左起)、會長郭文斌 、理事長陳蓓蓓、第二副會長黃禾青。（主辦單位提供）

南加 州中國大專院校聯合校友會15日以ZOOM線上會議方式，舉行2020年末理事會及2021年副會長選舉。 會議由理事長廖天輪主持，會長須國勇、 第一副會長郭文斌、第二副會長馬文綺等人皆岀席，有70多位大專院校理事參與投票 。投票結果由黃敏當選第一副會長，黃禾青當選第二副會長。

第一副會長黃敏畢業於元培醫事科技大學醫學影像暨放射技術系，已在業界服務三十多年，目前擔任元培大學南加校友會副會長。 她在大專校友會服務資歷豐富， 是今年會章程序研討小組成員， 2019年曾擔任提名委員， 2018年曾擔任健康講座召集人、以及春之旅活動總幹事、理事會記錄秘書、母親節慶祝大會、卡拉OK比賽、重陽敬老、雙十升期典禮等活動的醫護組。

第二副會長黃禾青畢業於海洋大學水產養殖系， 擁有台灣 大學植物學碩士、新澤西理工學院管理資訊系統碩士、維吉尼亞醫學院微生物暨免疫學博士等學位。 2018-2019年擔任海洋大學南加校友會會長， 2019年擔任大專盃高爾夫球賽召集人，2016年起在迎新會、海華運動會、大專盃高爾夫球賽、大專盃卡拉OK賽、等活動中擔任攝影組， 及為母親節活動中接受表揚的好母親們，及重陽敬老活動中的耆老長者，拍攝精美沙龍照。

兩位新當選的副會長將於明年1月1日， 與2021年校友會會長郭文斌(輔仁大學)、理事長陳蓓蓓(逢甲大學)一起就任；新舊任會長及理事長的交接儀式，將在12月20日舉行。