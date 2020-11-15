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川普：將提大案件挑戰2020選舉結果

疫情、選舉動盪影響治安 可求助價廉物美個人安防品

記者張宏／洛杉磯報導
房門警報器。（Walmart圖片）
房門警報器。（Walmart圖片）

疫情和選舉動盪令宵小有機可乘，導致社會治安每況愈下，盜竊、搶劫案件頻頻在華人密集的聖蓋博谷發生。民眾對安防日益重視，比起動輒數百元上千元的槍枝和安防產品，十幾元的投資一樣能保護自己，以下是一些實用且價格公道的個人安防產品。

便攜式個人警報器 Personal Security Alarm Keychain with LED Lights

這款警報器可放在鑰匙圈上隨身攜帶，不用像防狼噴霧會出現噴霧揮發，或者無法通過安檢的問題。警報器最大分貝可達140db，且能持續50分鐘，能起到震懾壞人及發出求救信號的作用。警報器只需電池供電，最多可使用365天。警報器還配有LED燈用於夜間照明，適用於各個年齡段的人群，例如學生，老人，兒童，女性，夜間工人等。也能將它們用於夜間旅行、遠足、露營和遛狗。

門窗警報器Personal Security Window & Door Alarm Bell

可隨意黏合在住宅，公寓，活動房屋，辦公室，酒店房間，車庫等的門窗上，磁性傳感器開關可監測到門或窗 。當有人非法打開門或窗戶（主要部件和次要部件的相對位置發生變化）時，警報器會發出120分貝的強烈警報，警告入侵者離開並提醒所有者。

安全桿 Master Lock 265D Door Security Bar, Pack of 1, White

這款產品在亞馬遜有上萬點評，好評四星半，可見其實用性。這款安全桿可防止盜賊強行進入鉸鏈門，露台門和滑動門。產品設計輕巧緊湊，易於存放，也很適合旅行攜帶，可在酒店或度假中提供更高的安全性。採用重型鋼製成，強度和安全性高，旋轉球頭確保門安全桿與地板完全接觸，以確保牢固貼合，而軟墊腳可提供牢固的抓地力，不會刮花地面。

房門警報器 SABRE HS-DSA Wedge Door Stop Security Alarm with 120 dB Siren

居家旅行必備，尤其是公寓或者合租人士，這款警報器價格只需十多元，就能完成安全任務。將其放入門縫，當外面試圖推門對其施加門壓力時，120分貝的警報器聲音非常響亮，有助於喚醒或提醒房主或房客，阻止入侵者，並可能通知鄰居，因為其聲音可聽到的最大距離為一千呎。可放置在臥室、酒店、公寓、宿舍、前門等多個地方。安裝簡單便利，無需佈線，電池供電。

房門警報器。（Walmart圖片）
房門警報器。（Walmart圖片）
安全桿 。（亞馬遜圖片）
安全桿 。（亞馬遜圖片）
門窗警報器。（Sears圖）
門窗警報器。（Sears圖）
便攜式個人警報器。（亞馬遜圖片）
便攜式個人警報器。（亞馬遜圖片）

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