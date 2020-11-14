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華人鑽石吧集會 挺川普再做四年

本報記者／鑽石吧報導
南加鑽石吧華人挺川普活動。（本報記者／攝影）
南加鑽石吧華人挺川普活動。（本報記者／攝影）

14日上午號稱百萬人在華府集會支持川普總統，無法前往現場的南加挺川民眾，發動上網捐款或是自發集會。當日下午洛杉磯縣鑽石吧（Diamond Bar）和橙縣新港灘（Newport Beach）分別有挺川活動，民眾站在街頭揮動國旗和支持川普的旗幟，高喊「Four more years」、「USA」、「Re-count」，過往車輛鳴笛支持，現場氛圍振奮人心。

儘管主流媒體紛紛宣布白登當選總統，但不少川普支持者仍不放棄，他們認為民主黨有作假之嫌，要求重新計票。下午鑽石吧大道（Diamond Bar Blvd）與Grand街交界處，近百位民眾站在街頭，喊口號揮旗子，用行動發聲支持川普。

家住橙縣的Jessica表示，因為要照顧孩子無法去華府，「如果南加有挺川活動一定會參加」。她提到，希望有一個公正透明的選舉，站在正義的一方，川普的所作所為都是基於美國人民的利益。同時她也希望美國能繼續保持傳統價值，讓她的孩子生活在一個透明、民主、公平的環境。

家住聖伯納汀諾縣、當天專程來到鑽石吧支持川普的房東張女士表示，川普總統在任四年裡，民眾努力工作，改善生活，她的所有房客都能按時繳房租，從來沒有像民主黨執政時期，房客常常交不出房租，甚至耍無賴。她認為川普守護美國民主價值和底線，這也是華人移民來到美國所追求的，而不是奔著社會主義制度。

從台灣移民美國24年的徐仕林表示，為了兒女和公平正義而戰，這是他支持川普的原因。他認為目前主流媒體都被收買，因此他必須站出來爭取公正和正義，「買票、作票、死人投票都是無法接受的」。川普總統四年任期內沒有發動任何戰爭，迫使北韓暫停核武器試驗，維護世界和平，他是真正愛美國的，這樣的總統值得再做四年。

住在鑽石吧、來美十年的雍先生表示，川普總統為美國民眾打造一個法治的社會，前段時間有些地方出現暴動，川普支持警察維護社區治安，讓民眾有一個安全的生活環境，這才是民眾追求的，而不必成天擔心自己的人身安全。

華人參加南加挺川普活動。（本報記者／攝影）
華人參加南加挺川普活動。（本報記者／攝影）
民眾街頭挺川普，過往汽車大聲鳴笛支持。（本報記者／攝影）
民眾街頭挺川普，過往汽車大聲鳴笛支持。（本報記者／攝影）
雍先生一家挺川普。（本報記者／攝影）
雍先生一家挺川普。（本報記者／攝影）
民眾街頭揮舞國旗支持川普。（本報記者／攝影）
民眾街頭揮舞國旗支持川普。（本報記者／攝影）

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