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延攬海內外菁英返台 經文處17日線上說明會

洛杉磯訊

為積極延攬海內外菁英返台貢獻所學，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處教育組及科技組，將於11月17日下午4時舉辦線上「攬才說明會」，介紹教育部「玉山青年學者計畫」及科技部最新公告的「2030跨世代年輕學者方案」，歡迎有興趣博士生、博士後研究人員踴躍報名參與。

該說明會旨在整合相關政策與研究資源，厚植國內年輕學者研究能量，招攬頂尖人才回台為國所用。屆時將由教育組組長藍先茜及科技組組長陳嘉元共同主持，邀請清華大學教授暨科技部傑出研究獎得主饒達仁、成功大學助理教授暨教育部玉山青年學者吳品頡分享經驗。

「玉山(青年)學者計畫」協助各大專校院延攬國際頂尖人才，規劃藉由提供符合國際競爭薪資待遇，以吸引國際青年人才赴台任教。玉山學者徵選需經過初審、書面審查、複審及決審四個階段。入選者將由大學以專任教研人員或短期交流教研人員方式聘任。

「2030跨世代年輕學者方案」包含「新秀學者」、「優秀年輕學者」、「國際年輕傑出學者」三類，其中「新秀學者」鼓勵並培植初入研究職涯且具研究潛力的新世代年輕學者，勇於進行新興議題的探索。

教育部玉山學者計畫詳細資訊，請參閱網站https://yushan.moe.gov.tw/TopTalent。科技部2030跨世代年輕學者方案詳請參閱 https://www.most.gov.tw/folksonomy/rfpDetail/f65c9e00-73d6-48a6-a306-49685eaa9894?l=ch 。

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