世報紅藍卡講座 福全健保優勢計畫

福全健保的執照銷售代表Bill Kao為讀者講解了「福全健保優勢計畫」。（直播截圖）

2021紅藍卡 年度轉換期開始了，福全健保 （Clever Care Medicare Advantage）14日在世界日報U視頻頻道，線上直播主講紅藍卡健保的民眾該如何選擇合適的計畫。

福全健保的執照銷售代表Bill Kao為讀者講解「福全健保優勢計畫」（Clever Care Medicare Advantage HMO）計畫的特點，包括提供更加個人化和全面化的醫療方案，及更多福利的聯邦健保優勢計畫。

他表示，福全健保與市場上其他的Medicare方案不同之處在於，福全健保在取消月費以及免去家庭醫師和專科醫師的掛號費，最大亮點是為客戶提供東方養生醫療福利，包括針灸治療、拔罐、刮痧、太極拳和紅外線治療等多項保健方案。華人相當依賴傳統的東方醫學，但市面上的健保計畫大多不包括中醫。西醫經常忽略預防和術後保健而專注治療，福全健保優勢計畫可以將西方治療和東方養生結合，有病治病，無病養生。

該計畫還為客戶提供了每年240元的非處方藥資金，使會員自由購買自己選擇的保健藥品和非處方藥品。而在聽力、視力和牙科保健方案上，除了每年為客戶提供聽力檢查，每兩年為客戶提供視力檢查外，還為客戶提供每年500元的助聽器補助費和每兩年300元的眼鏡補助費，幫助客戶輕鬆完成眼鏡和助聽器的更新換代。在牙科治療上，並與全美著名的Dental Network合作，為居民提供免費的預防性牙齒保健的同時，也將牙根管治療納入牙科治療範圍內，讓民眾能得到全方位的牙科保健。

在新冠期間，不少耆老作為高風險人群很擔心自己是否擁有必要的保障，擔心一旦有感染，費用會不會很高。他表示，福全健保優勢計畫承諾會涵蓋所有冠狀病毒費用，包括檢查、治療、特殊交通工具以及住院，完全不用支付一分錢，民眾可以全然放心，安全度過疫情。

而在醫保 的涵蓋範圍上，福全健保目前已經與1萬5000名家庭醫生和專科醫生，以及34所地方主要醫院簽約。這也讓許多投保的客戶可以繼續保留自己熟悉的家庭醫師。而與福全健保網路內的初級保健醫師（PCP），也可以通過預防療法來維護居民平日的身體健康。

在福全醫保的官方網站上，客戶可以看到福全醫保提供的專業針灸醫療團隊。該團隊根據客戶需要提供不同的針灸治療。

有興趣的民眾可以致電，其服務團隊也可以為客戶提供包括國語、粵語的客戶服務，國語服務專線310-889-8978，粵語服務專線714 650-8736。也有詳盡的中文網站可供瀏覽zh.clevercarehealthplan.com。