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南加聖谷戶外就餐洋溢人間煙火 帳篷彩燈暖爐深夜食堂

記者張宏／天普市報導
外賣無法替代堂吃體驗。（記者張宏／攝影）
外賣無法替代堂吃體驗。（記者張宏／攝影）

新冠疫情持續不斷，隨年底節日臨近，戶外就餐成為聖蓋博谷新時尚，不少華人餐廳加入戶外就餐行列，入榜米其林的華人餐廳也不例外。戶外就餐別有一番風味，白天涼爽宜人，晚上燈光璀璨，人們一起圍爐夜話，更加放鬆。

（影音來源：記者張宏）

天普市（Temple）的山茶花廣場至少有三家餐廳開設戶外區域，尤其到晚上特別熱鬧，一邊是hip-hop音樂加韓國烤肉，另一邊是中國古風的綠蟻新醅酒、紅泥小火爐。人們在夜色包圍下更為自在，儼然是南加人的深夜食堂。

米其林餐廳「那家小館」近日在戶外搭建可容納十桌的半開放帳篷。餐廳大廚田勇表示，現場就餐體驗是外賣無法替代，為滿足一些客人需求，開設戶外區，同時盡所能給客人最好的戶外就餐體驗。菜色不僅研發出更方便在後廚就為客人分餐的新菜色，減少交叉傳染機會。同時推出不同價位的家庭套餐，滿足不同顧客需求。客人進入帳篷前要測量體溫，帳篷內連椅子之間都保證了六呎安全距離。客人離開後，服務生會把桌椅完全消毒，間隔至少三、五分鐘，讓消毒徹底完成，才會讓下一桌客人入座。

天氣日漸轉寒，對開戶外的商家也是考驗。同時，華人就餐講究食物的溫度和熱度，如何在戶外吃到熱呼呼的飯菜對餐飲業者是挑戰。田勇表示，他們將在感恩節前推出更適合在戶外享用的新菜。比如砂鍋紅斑就是採用保溫的砂鍋，在戶外現場烹飪，發揮食物色香味。出鍋前用酒和油封住鍋蓋，讓熱氣鎖在鍋內；開蓋時不僅香氣更為濃郁，且熱氣騰騰，至少能保溫半個小時。

來自西區的黃媽媽是那家小館老客人，第一次在這裡的戶外用餐區吃飯。她說，開始以為戶外用餐很嘈雜，來了以後發現戶外通風良好，就餐體驗舒適，服務品質和菜色依然是堂吃水準。

亞市華人張女士和朋友一起來聚餐。她表示，這裡比很多華人餐廳的安全距離更大，讓人很安心，一次性餐具的細節也很周到。

米其林推薦餐廳江南春餐廳，近日也開通後面的露台。老闆張師傅表示，露台就是天然帳篷，共有六座保證足夠間距。目前生意還可以，白天人更多一些，希望隨著假日來臨能有更多客人。

帳篷內溫暖如春。（記者張宏／攝影）
帳篷內溫暖如春。（記者張宏／攝影）
米其林餐廳那家小館的帳篷是半開放式的。（記者張宏／攝影）
米其林餐廳那家小館的帳篷是半開放式的。（記者張宏／攝影）
米其林推薦餐廳江南春餐廳近日也開通後面露台。（記者張宏／攝影）
米其林推薦餐廳江南春餐廳近日也開通後面露台。（記者張宏／攝影）
客人離開後，服務生會把桌椅完全消毒。（記者張宏／攝影）
客人離開後，服務生會把桌椅完全消毒。（記者張宏／攝影）
戶外就餐成為聖谷餐飲新趨勢。（讀者提供）
戶外就餐成為聖谷餐飲新趨勢。（讀者提供）
米其林餐廳那家小館近日在戶外搭建可容納十桌的半開放帳篷。（記者張宏／攝影）
米其林餐廳那家小館近日在戶外搭建可容納十桌的半開放帳篷。（記者張宏／攝影）
夜晚戶外就餐別有風味。（記者張宏／攝影）
夜晚戶外就餐別有風味。（記者張宏／攝影）
帳篷內保證足夠的間距。（記者張宏／攝影）
帳篷內保證足夠的間距。（記者張宏／攝影）
為滿足戶外就餐新趨勢，那家小館推出新菜砂鍋紅斑。（記者張宏／攝影）
為滿足戶外就餐新趨勢，那家小館推出新菜砂鍋紅斑。（記者張宏／攝影）
米其林推薦餐廳江南春餐廳近日也開通後面露台。（店家提供）
米其林推薦餐廳江南春餐廳近日也開通後面露台。（店家提供）
天普的山茶花廣場至少有三家餐廳開設戶外區域。（記者張宏／攝影）
天普的山茶花廣場至少有三家餐廳開設戶外區域。（記者張宏／攝影）
米其林餐廳那家小館近日在戶外搭建可容納十桌的半開放帳篷。（記者張宏／攝影）
米其林餐廳那家小館近日在戶外搭建可容納十桌的半開放帳篷。（記者張宏／攝影）
帳篷內保證足夠的間距。（記者張宏／攝影）
帳篷內保證足夠的間距。（記者張宏／攝影）

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