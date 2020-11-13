我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州日增確診超5000 4月以來最高

字節跳動：強制轉讓TikTok美國資產命令 延期15天

南海岸購物廣場 14日起展出聖誕樹

橙縣訊
為迎接即將到來的假日季，南海岸購物廣場訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽。（南海岸購物廣場官網）
為迎接即將到來的假日季，南海岸購物廣場訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽。（南海岸購物廣場官網）

為迎接即將到來的假日季，南海岸購物廣場（South Coast Plaza）訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽，其中有35顆由各個藝術機構裝飾的精美聖誕樹，這些聖誕樹可通過在線拍賣購買，所有收益將全數幫助藝術機構。

許多藝術機構在新冠疫情中受重創，南海岸購物廣場長期支持藝術活動，將頒發三項由評委評選出的設計獎，分別為特等獎1萬元、二等獎5000元及三等獎2500元，獲獎者名單將於12月4日在「The Pavilion」現場與南海岸廣場的社交媒體上公布。

無論公眾是否親自到場，都將有機會通過SCPARTS.givesmart.com的慈善拍賣中競標聖誕樹，所有收益均會捐給藝術組織，並且聖誕樹會及時送到競標優勝者手中，助其更好營造節日氛圍。

參與此次慈善活動的本地藝術機構包括洛杉磯縣藝術博物館（LACMA），塞格斯特羅姆藝術中心（ Segerstrom Center for the Arts），南海岸話劇團及科爾本學校等。

聖誕樹在活動期間對公眾免費開放展覽，「The Pavilion」開放時間周一至周六早11時至晚7時，周日中午12時至晚7時，地點靠近南海岸購物廣場北部停車場。

編輯推薦

拍賣 疫情 博物館

上一則

繼加州之後 美西這兩州也發「遊客14天隔離令」

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋
「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
骨牌倒了！共和黨人要川普認輸、面對現實

骨牌倒了！共和黨人要川普認輸、面對現實
新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝

新冠突變速度驚人！他染疫3次、治療154天仍病逝