南海岸購物廣場 14日起展出聖誕樹

為迎接即將到來的假日季，南海岸購物廣場訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽。（南海岸購物廣場官網）

為迎接即將到來的假日季，南海岸購物廣場（South Coast Plaza）訂14日至12月4日在戶外購物套間「The Pavilion」舉辦聖誕樹展覽，其中有35顆由各個藝術機構裝飾的精美聖誕樹，這些聖誕樹可通過在線拍賣 購買，所有收益將全數幫助藝術機構。

許多藝術機構在新冠疫情 中受重創，南海岸購物廣場長期支持藝術活動，將頒發三項由評委評選出的設計獎，分別為特等獎1萬元、二等獎5000元及三等獎2500元，獲獎者名單將於12月4日在「The Pavilion」現場與南海岸廣場的社交媒體上公布。

無論公眾是否親自到場，都將有機會通過SCPARTS.givesmart.com的慈善拍賣中競標聖誕樹，所有收益均會捐給藝術組織，並且聖誕樹會及時送到競標優勝者手中，助其更好營造節日氛圍。

參與此次慈善活動的本地藝術機構包括洛杉磯縣藝術博物館 （LACMA），塞格斯特羅姆藝術中心（ Segerstrom Center for the Arts），南海岸話劇團及科爾本學校等。

聖誕樹在活動期間對公眾免費開放展覽，「The Pavilion」開放時間周一至周六早11時至晚7時，周日中午12時至晚7時，地點靠近南海岸購物廣場北部停車場。