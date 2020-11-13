階進慈善基金會 22日哈仙達岡辦義診

階進慈善基金會將於11月22日在哈仙達岡舉行義診。（階進慈善基金會提供）

階進慈善基金會（Step for Change Foundation）將於11月22日在哈仙達岡 （Hacienda Heights）的3150 Colima Road，為當地社區舉行義診，提供居民免費流感疫苗 、牙科服務以及中醫針灸治療。

階進慈善基金會工作人員表示，自2016年以來，基金會已經在南加舉行多次義診。每次義診都有當地診所和醫院的醫師和護士自願報名。此次在哈仙達岡舉行義診，除了會為市民進行不用下車的得來速（Drive Through）流感疫苗注射外，也會為提前預約的市民進行補牙、修牙、拔牙以及針灸等室內治療。

基金會員工說，往年舉辦義診時，往往都會有超過500名病患前來診療。但此次流感疫苗以及治療機會有限，將以先到先得方式診療病患，前來接受診療的病患也須佩戴口罩。希望預約診療的讀者可打1-888-996-9985預約。

階進慈善基金會2015年成立，多年來致力於為無法獲得醫療保險的弱勢人群提供免費醫療服務。該基金會在2017年分別獲得美國國會和加州 州眾議會嘉獎。並在2019年獲得加州參議會和羅斯密市（Rosemead）的嘉獎令。