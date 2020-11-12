加州冠狀病毒像野火般蔓延 今日將超過100萬例

加州冠狀病毒疫情惡化，今日將超過100萬例。（本報檔案照）

冬日節假季來臨，冠狀病毒（COVID-19）疫情 在加州 再次呈現上升趨勢，隨著案件數量激增，州府官員已經推遲了部分縣市的商業重開計劃。然而，加州疫倩究竟將惡化到什麼程度？預測今日周四將超過100萬例！

官員們現在擔心會有更多的住院和死亡案例，他們正在辯論是否需要採取更嚴格的措施來降低感染率。加州的新冠病例總數已接近100萬，儘管擴散速度仍然比全國其他熱點地區稍慢。

洛杉磯 時報數據顯示，上周加州平均每天有6377例新病例，其中包括本周二的8307例。這個比率遠遠高於一個月前。官員們說，他們特別擔心接下來會發生什麼？住院和死亡是冠狀病毒傳播的指標，可以反映出幾周前發生的病毒暴露的程度。加州衛生與公共服務廳長加利（Mark Ghaly）說，在最近一次高峰期間被感染的人們，「不會去醫院裡住上兩到三周。」

根據最新的加州數據，截至本周二11日，在加州住院的COVID-19患者為3,224名，比兩周前增加了約38％；重症監護病房的感染患者為889人，比兩周前增長了34％。

此外，全國的冠狀病毒案件也在激增中，累計總數現已增長到1020萬例。