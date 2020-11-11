影╱業餘高球世界排名第一的張斯洋 簽約史丹福大學

張斯洋（圖中）與太平洋私立學校執行長朱凱麗（圖左）、創辦人齊翰章合抱深具歷史意義的美國業餘女子錦標賽冠軍大獎盃。（本報記者/攝影）

女子業餘高爾夫球世界排名第一的青年好手張斯洋（Rose Zhang），11日正式簽約加入史丹福大學 高爾夫球校隊，並感謝太平洋私立學校共同創辦人齊翰章及朱凱麗對她在經濟及精神上的長期支持。而張斯洋的父親為了成就女兒，辭去全職工作每天當球僮和司機跟著女兒練球。他對女兒的表現感到欣喜並激動落淚。

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17歲的張斯洋在父親張海濱、母親蔡莉陪同下，11日在爾灣的太平洋私立學校正式簽約加入史丹福大學校隊；太平洋私立學校執行長朱凱麗，期許張斯洋繼續在高球 界發揮專長，更上一層樓， 將來進軍職業女子高球領域。

七年級起就讀太平洋私立學校的張斯洋，特別感謝該校在過去六年全力支持她完成學業，並設立基金會資助她參賽經費，她也感謝父母不遺餘力裁培，讓她的美夢成真。

張斯洋坦承，去年為了參加高球比賽，總共缺課50幾天，但是太平洋私立學校的老師們為她安排補課及補考，最後才能以4.6的GPA獲得史丹福大學全額獎學金。

七年前為培育女兒辭去全職工作的張海濱，每天當球僮跟女兒練球，周末前往各地比賽，考慮家中只靠妻子賺錢，而比賽旅費高昂，總是儘量自己開車；張斯洋也練就了上車就睡、隨時養精蓄銳的本領。

為了培訓張斯洋適應在各種天候環境下打球，張海濱往往選在大熱天，或是刮風下雨時帶女兒到高球場練習。同時，他也隨時提醒女兒在球場上保持平常心。看到女兒一路走來出色的表現，球僮爸爸在記者會上首度落下欣喜的淚水，場面溫馨感人。

張斯洋11歲時破格打入加州 最高級別豐田杯高爾夫球賽，隔年獲全美青少年高爾夫球賽12歲組冠軍，一路在各級比賽屢屢獲獎。今年8月美國女子業餘錦標賽中，張斯洋左手腕受傷，在苦戰38洞之後，反敗為勝，成為115年來首位奪冠的華裔，抱回一座刻有歷屆冠軍名字的大獎杯。9月以業餘選手身分參加ANA職業女子錦標賽，獲第11名，也使張斯洋世界業餘排名上升到第一名。