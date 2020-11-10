感恩節親友團聚過節 CDC說防疫要注意這些事

隨感恩節將屆，CDC公布感恩節過節的防疫準則。（本報記者╱攝影）

美國各地疫情 仍不樂觀，數據顯示，小型聚會是造成疫情居高不下的主因之一。隨年底假期將至，聯邦疾病防治中心（The Centers for Disease Control and Prevention）10日提醒大眾，慎重考慮群聚過節的風險，並針對感恩節過節更新防疫 準則。不過CDC 指出，相關準則只是在補強地方政府的要求，並非取代地方政府可能更嚴格的規定。

官員們指出，在假日期間，與家人慶祝或虛擬慶祝活動，新冠病毒傳播風險最低。如果聚集來自不同家庭的成員或朋友，包括返回家園的大學生，將構成不同程度的風險。有意組織群聚和參加假期聚會的人需要考慮以下因素，以便考慮染病的風險基礎。這些因素包括COVID-19的社區級別、賓客旅途中的潛在接觸、集會地點（室內或室外）、聚會時間、預計參加人數、與會者聚集之前的行為，以及與會者在聚會期間的行為

CDC考量到節日過節習俗，有些親友盼望見面過節，根據考量更新防疫準則。公告指出，出現疑似新冠肺炎症狀，或曾與新冠肺炎感染者接觸的民眾，一律不該參加私人聚會。

CDC鼓勵聚會主辦家庭，在邀請親朋好友到家前，暸解每人的健康狀況及接觸史。聚會過程中，每人最好能保持社交距離。CDC建議在室外舉行私人聚會，以降低感染風險。聚會主辦人得盡量要求訪客自備食物或飲品，盡量避免「共享食物」的用餐方式。