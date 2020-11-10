我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與克拉奇對談

感恩節親友團聚過節 CDC說防疫要注意這些事

洛杉磯訊
隨感恩節將屆，CDC公布感恩節過節的防疫準則。（本報記者╱攝影）
隨感恩節將屆，CDC公布感恩節過節的防疫準則。（本報記者╱攝影）

美國各地疫情仍不樂觀，數據顯示，小型聚會是造成疫情居高不下的主因之一。隨年底假期將至，聯邦疾病防治中心（The Centers for Disease Control and Prevention）10日提醒大眾，慎重考慮群聚過節的風險，並針對感恩節過節更新防疫準則。不過CDC指出，相關準則只是在補強地方政府的要求，並非取代地方政府可能更嚴格的規定。

官員們指出，在假日期間，與家人慶祝或虛擬慶祝活動，新冠病毒傳播風險最低。如果聚集來自不同家庭的成員或朋友，包括返回家園的大學生，將構成不同程度的風險。有意組織群聚和參加假期聚會的人需要考慮以下因素，以便考慮染病的風險基礎。這些因素包括COVID-19的社區級別、賓客旅途中的潛在接觸、集會地點（室內或室外）、聚會時間、預計參加人數、與會者聚集之前的行為，以及與會者在聚會期間的行為

CDC考量到節日過節習俗，有些親友盼望見面過節，根據考量更新防疫準則。公告指出，出現疑似新冠肺炎症狀，或曾與新冠肺炎感染者接觸的民眾，一律不該參加私人聚會。

CDC鼓勵聚會主辦家庭，在邀請親朋好友到家前，暸解每人的健康狀況及接觸史。聚會過程中，每人最好能保持社交距離。CDC建議在室外舉行私人聚會，以降低感染風險。聚會主辦人得盡量要求訪客自備食物或飲品，盡量避免「共享食物」的用餐方式。

編輯推薦

CDC 疫情 防疫

上一則

洛縣委會通過決議彈劾或免除洛縣警長

延伸閱讀

新州疫情惡化 單日新增創半年新高

新州疫情惡化 單日新增創半年新高
加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險

加州冠狀病例逼近百萬大關 感恩節升高傳播風險
WHA復會台灣未受邀 經文處主媒登廣告籲支持台灣

WHA復會台灣未受邀 經文處主媒登廣告籲支持台灣
防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市

防疫！進口冷鏈食品 不消毒禁在中國上市
黑白集／防疫讓路「反中」 台灣疫苗兩頭落空

黑白集／防疫讓路「反中」 台灣疫苗兩頭落空
新州晚10時後禁餐廳酒吧堂食 青少年禁跨州、室內體育比賽

新州晚10時後禁餐廳酒吧堂食 青少年禁跨州、室內體育比賽

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）

新冠奪走媽 他19歲要撫養六口之家

2020-11-03 13:43

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

2020-11-08 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了