橙縣共和黨有望拿下兩席聯邦眾議員

朴銀珠挑戰48選區國會議員成功，打敗民主黨競選連任的魯達。（取自競選網站）

橙縣共和黨 韓裔縣政委員朴銀珠（Michelle Steel）挑戰第48選區國會眾議員席位，10日州務卿辦公室的開票結果顯示，朴銀珠擊敗民主黨競選連任的對手魯達（Harley Rouda）。而與該選區情況相似的還有第39選區國會議員選舉，目前韓裔金映玉（Young Kim）領先民主黨對手喜吉利 （Gil Cisneros）。這也意味著橙縣共和黨有望拿下兩席。

州務卿辦公室網站顯示，朴銀珠的得票率為50.9%，魯達49.1%，相差7000餘票。國會議員第48選區主要範圍在橙縣，包括科斯塔梅莎（Costa Mesa）、芳泉谷（Fountain Valley）、杭廷頓海灘（Huntington Beach）、拉古納海灘（Laguna Beach）、新港灘（Newport Beach）等，此前該選區一直掌握在共和黨手中，但2018年期中選舉被民主黨拿下，今年又被共和黨奪回。

另一位共和黨籍挑戰者金映玉目前保持領先。截至10日，金映玉得票率為50.5%，對手喜吉利49.5%，兩人相差3550票。加州州法規定，蓋上選舉日郵戳的郵寄選票可延至11月20日皆有效，最終結果有待12月11日確定。在2018年期中選舉中，金映玉因幾千票之差敗給喜吉利。該選區跨越洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣。