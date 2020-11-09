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南加疫情下公證結婚受限多 但口罩擋不住新人的甜滋滋

記者李雪／洛杉磯報導
新婚夫婦侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)以9日公證要戴著口罩，將會把彼此的臉都遮蓋了，提前於8日拍了結婚照。（王桂華提供）
新婚夫婦侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)以9日公證要戴著口罩，將會把彼此的臉都遮蓋了，提前於8日拍了結婚照。（王桂華提供）

婚禮作為人生中重要的高光時刻，傳統理念是希望盡可能熱鬧盛大。而9日在新冠疫情下結婚的一對新人卻只能一切從簡，不僅戴著口罩宣誓，父母也都只能在場外等待，連儀式後的婚宴也是餐館外賣。不過當事人卻覺得，簡單的婚禮反而更能專注在伴侶和親近的家人身上，更甜蜜溫馨，而且這樣的婚禮必將終身難忘。

影音來源：陳姝融提供╱記者李雪後製

9日在橙縣安那罕本田中心（Honda Center）冰球體育館公證結婚的新婚夫婦侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)，就舉辦了這樣一次別樣的婚禮。這對新人7月13日訂婚後，就在計畫如何舉辦婚禮。「這一年很特別」，他們雙雙表示，本來一直都打算要辦一個低調的小婚禮，2020年正是舉辦小婚禮的好時機，也是一個如此特殊的年份，不如就在年內結婚，同時兩人都覺得已經準備好要走入婚宴殿堂。

雖然家住洛杉磯縣，但由於洛縣登記處╱書記處疫情影響下關閉結婚公證服務，兩人於是前往鄰近的橙縣。9日下午剛從婚禮現場走出來的秦喆蘭和侯仁霖，受訪時語氣仍是喜悅和興奮。侯仁霖笑說登記處要繳費時，倆人拿出信用卡，結果被告知只收支票或匯票，於是又立即趕去銀行開了一張匯票。好在一切都順利，工作人員們都非常友好。

疫情以來，橙縣登記處╱書記處將公證結婚地點改在本田中心冰球體育館。為了限制人數，這對新人也沒有邀請賓客，唯因新娘秦喆蘭需要父親秦宏石帶領走到新郎面前，於是她的父母才出席。而在宣誓環節，連父母都只能在場外等待，只留了一名好友證婚。主持宣誓的神父在售票亭玻璃後面，用麥克風傳聲，新人也全程佩戴口罩，只有當神父宣布說：你們已是夫妻可以親吻時，倆人才能摘下口罩親吻後再戴上，「整個過程很快，也就15分鐘」。

儀式結束後，兩家人從餐館點了外賣，在新人剛買的房子會合。新家雖還沒有搬入，但擺上桌子，雙方家人包括男方家長侯天雄、張瑛敏，以及證婚人陳姝融等共九人，聚在一起就是婚宴了，菜色也有傳統的龍蝦、烤鴨、蒸魚等。「結婚本來就只是兩個家庭的事」，秦喆蘭表示，「這樣可以專注在最重要的人身上」。大型婚禮「更像是一場表演」，還需費心籌劃並照顧眾多賓客而身心俱疲；相比之下小婚禮有最親的人，並可全神專注在另一半身上，「這就是我們要的」。

不少新人的父母大多希望將婚禮辦得盛大，這讓新人們感到壓力。不過獨生女秦喆蘭很感謝父母的支持和理解，「媽媽說她自己也沒有辦盛大的婚禮，也從未後悔，做你們想要的事就好」。

秦喆蘭母親王桂華表示，早先女兒也擔心她會在意婚禮太簡單。她以前總聽過很多年輕新娘都說辦婚禮是因為父母想要辦，她不希望女兒也這麼說，「畢竟只要他們兩人喜歡就好」。提及現在許多年輕人其實都希望在宣誓環節，只限於最親近的人，之後的宴會則可以和朋友們分享，同時女兒和女婿也有計劃明年疫情結束後，再請朋友吃飯喝酒辦舞會。

「很多人會說今年沒法慶祝這樣那樣的日子」，王桂華說，但2020年如此特別，他們在以後的人生中也可以說，「我結婚那一年，整個世界發生了一件很大的事情」。

新婚夫婦侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)以9日公證...
新婚夫婦侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)以9日公證要戴著口罩，將會把彼此的臉遮蓋了，提前於8日拍了結婚照。（王桂華提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
新娘秦喆蘭由父親秦宏石帶領走到新郎面前，秦宏石並牽著他們家的愛狗同行。（本報記者...
新娘秦喆蘭由父親秦宏石帶領走到新郎面前，秦宏石並牽著他們家的愛狗同行。（本報記者╱視頻翻拍）
馬上要公證結婚的新人、侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zin...
馬上要公證結婚的新人、侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)笑瞇了眼，現場充滿了喜氣。（本報記者╱視頻翻拍）
秦宏石（右）將愛女秦喆蘭交給新郎侯仁霖（左）。（本報記者╱視頻翻拍）
秦宏石（右）將愛女秦喆蘭交給新郎侯仁霖（左）。（本報記者╱視頻翻拍）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下公證結婚，非常簡單，連主持婚禮的法官也只能站在本田中心售票亭玻璃後面，用麥...
疫情下公證結婚，非常簡單，連主持婚禮的法官也只能站在本田中心售票亭玻璃後面，用麥克風傳聲。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)9日在橙縣安那罕本...
侯仁霖(Evan Hou)和秦喆蘭(Tiffany Zing)9日在橙縣安那罕本田中心（Honda Center）冰球體育館公證結婚，新娘秦喆蘭由父親秦宏石帶領走到新郎面前。（本報記者╱視頻翻拍）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）
疫情下舉辦小型婚禮，意義非凡。（Evan Hou提供）

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