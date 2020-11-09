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洛縣政委員 將就罷免警局局長進行投票

編譯組/綜合報導
自2020年以來，洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）已經在多項事務上與縣政委員會發生衝突，包括警局財政以及對青年更生計劃的撥款等。（Alex Villanueva Twitter）
自2020年以來，洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）已經在多項事務上與縣政委員會發生衝突，包括警局財政以及對青年更生計劃的撥款等。（Alex Villanueva Twitter）

洛杉磯縣政委員會（Los Angeles County Board of Supervisors）將於11月10日就是否要罷免洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）舉行投票。按慣例，局長任免應等到2022年由選民決定。

縣政委員托馬斯（Mark Ridley Thomas）和庫爾（Sheila Kuehl）於兩周前共同提議罷免維拉紐瓦局長或大幅縮小其職權。這一提議是在民事監督委員會（Civilian oversight Commission）要求局長辭職後發出。二人在該提議中表示，維拉紐瓦任內社區對警局的信任度大幅下降。與此同時，維拉紐瓦也對縣政委員會的監督採取不合作態度，並將民事監督委員會視為政治工具。在此次投票之前，縣政委員會與維拉紐瓦的緊張關係已經維持數周。

除了罷免局長之外，該提議也在考慮其它的選項，包括將部分局長的權力交予洛縣總警監（Police Chief）等。在10月27日的會議中，維拉紐瓦提議與縣政委員會在求同存異的基礎上建立新的合作關係。洛杉磯警長協會（LA Association of Deputy Shriffs）則選擇支持維拉紐瓦局長。

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