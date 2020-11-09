白登呼籲團結 華人同意不讓政治分歧破壞和睦

在亞裔社區中，傳統的家庭聯繫往往成為政治分歧的軟化劑。對於多數亞裔來說，家庭的溫情遠比抽象的政治價值更加重要。（Unsplash）

自從11月7日宣佈勝選以來，民主黨總統候選人暨前副總統白登（Joe Biden）連續發表演說，呼籲美國 人民在大選後愈合分裂，團結一致，共同面對未來的挑戰。對於這一呼籲，洛杉磯的華人 選民反應積極，多數人認為不應該讓政治分歧破壞家庭和社區和睦；而華人社區中傳統的家庭觀念，也往往成為治愈社區政治分裂的重要因素。

2020年大選是美國歷史上投票人數最多，政治兩極化最明顯的大選，在華人社區也掀起激烈爭論，其中以代際差異導致的政治分歧最為明顯。青年華人多傾心白登的進步主義政策，而以第一代移民為主的中老年華人，則對川普 在經濟上的自由放任政策表示支持。同時在移民、族裔關係和醫保等問題上，兩代華人也存在一定代溝。

家住灣區的林同學出生在美國，並在以自由主義著稱的加州大學系統接受教育。他父母都在美國從商。在大選上，一家人存在許多分歧。他一生從商的父親堅持認為，川普身為商人更能體諒在美從商的不易，從而推出更多有利商業的政策。林同學則認為，川普的移民政策及其對極右翼群體的曖昧態度，證明其在道德上無法勝任總統一職。但林同學表示，儘管一家人在政治上存在分歧，從來沒有影響他對父母的愛和尊重。因為政治分歧永遠是暫時的，而與家人的血親會伴隨他一生。

此外，不同代際的華人共享的家庭價值，有時也可以在華人家庭和社區內建立起溝通的橋樑。家住南加的Mandy是家中長女，儘管她與父母在政治觀點上不同步，但雙方都支持嚴格的槍枝管制政策。Mandy說，雙方在槍管問題上達成共識，原因是前幾年校園槍擊案多發時，每次看到有學童遭槍擊而死，都會讓她和父母擔心還在上小學的弟弟。這種「幼吾幼及人之幼」的想法，最終讓兩代人在槍枝管制政策上達成共識。

林同學和Mandy的家庭故事，在華人社區中不是孤例。儘管隨著華人參政積極性提高，華人社區政見分裂也日趨明顯。但親情、友情和愛情的聯繫，往往都要勝過政見分歧。在一些華人家庭，有長輩將餐桌劃為「停戰區」，禁止家人在餐桌上談論政事。也有人反其道而行，一家人一起觀看總統辯論，之後各抒己見，讓敵意在自由討論中逐漸被消解掉。