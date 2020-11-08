阿罕布拉大火 現場狼藉

阿罕布拉市位於西山谷大道的一個商戶7日晚發生火災。（記者張宏／攝影）

阿罕布拉 市（Alhambra）西山谷大道(West Valley Blvd) 1800街區一棟建築物，7日晚近8時許起火，建築物是一處倉庫。8日建築物的火勢已被撲滅，且據悉沒有人員傷亡。目前具體起火原因還在調查當中，該建築物一名保安表示，起火點疑似在商戶倉庫的地下室。

影音來源：記者張宏

8日上午火災建築漆黑一片，且被黃色警戒線封住入口；這裡是一處商業地產，前排是多家商戶，後面是停車場和卸貨區。發生火災的商戶，門上和牆上都有明顯被火燒過的痕跡，從玻璃門窗看進去，可以看到裡面堆積了很多印有中國製造字樣的紙箱，外面的地上則堆積了很多大小不一的紙盒子。這些盒子或被水打濕或半泡在積水裡，但火勢看來沒有蔓延到隔壁商家，隔壁健身 器材店8日仍開門營業。

該址一名保安表示，起火商戶是一處倉庫，倉庫業者是否為華人他不清楚。起火點是地下室，現在地下室因為撲火已大水滿貫，一片狼藉。

從地下室入口處能隱約看到裡面被燒的烏漆麻黑，還有貌似抽煙機的管子放在地下室樓梯前。這棟物業的後面也是一片狼藉，地上一樣堆積著各種紙箱子，還有滅火的乾冰，有消防局工作人員在做現場調查，目前起火原因還不清楚。

該物業一名非亞裔 管理人員態度則不甚友善，要求記者趕快離開他的地產，否則會叫工作人員清場。

火災發生後，阿市消防局的消防員和消防車到達現場救火，並封鎖了西山谷大道和南坎貝爾(S Campbell Ave) 的交叉路口。有附近民眾在臉書上表示，聞到明顯的煙味。