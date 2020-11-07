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白登當選演說：進入白宮首務 控制疫情

洛市多地遊行慶祝白登當選

【洛杉磯訊】
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝游行。（美聯社）
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝游行。（美聯社）

大選結果7日敲定白登獲勝後，人群走上洛杉磯市中心街頭慶祝游行，全市各地也紛紛舉行慶祝活動。

人群隊伍舉著標語和橫幅，上面寫著「捍衛選舉」和「捍衛我們的民主」，從Pershing廣場走到洛杉磯市政廳，路過的汽車也紛紛鳴笛慶祝。遊行隊伍中飄著彩虹旗和美國國旗，許多人舉著白登和賀錦麗的競選標誌，唱歌和鼓聲在洛市中心的街道上迴盪。遊行隊伍整個上午又有數百人加入，規模越來越大，警察在洛市政廳的台階旁守望。

在銀湖市（Silver Lake），居民則在街上高呼，甚至拿出鍋碗瓢盆敲打。有網友表示日落大道上擠滿了狂歡者，開車一個小時只能走幾個街區。

而在好萊塢，司機則鳴笛向聚集在好萊塢大道上的歡呼人群致敬，川普總統在星光大道上的星星被圍欄保護起來。在西好萊塢和迴聲公園（Echo Park）附近，有網友拍到視頻顯示，民眾舉辦了小型舞會。

白登7日凌晨在賓州獲勝後，超過了270張選舉人團票數後，洛縣以及全國各地都出現慶祝或抗議活動。

也有民眾表示，在Westchester地區的405高速公路看到掛著川普旗的大篷車穿過。7日一早在杭廷頓灘，也有數十名川普支持者聚集在碼頭附近揮舞橫幅，不過這些支持者們已經好幾周都來此地。

人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝游行。（美聯社）
人群走上洛杉磯市中心的街頭慶祝游行。（美聯社）

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