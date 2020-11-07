我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈名言

罕見冰雹襲南加 華裔居民：30年來第二次

記者王若然／洛杉磯報導
南加7日上午不少地區突降暴雨。（Sally Chang提供）
南加7日上午不少地區突降暴雨。（Sally Chang提供）

（影音來源：Sally Chang提供 記者王若然後製）

南加州7日迎來今年秋冬第一場降雨，橙縣等部分地區還夾帶有冰雹。國家氣象局特別提醒，大風天氣和降雨導致的路面濕滑可能會帶來駕駛危險，請民眾小心駕駛。預計9日南加地區普遍重見晴天，氣溫將在下周稍有回升。

加州大部分地區在6日晚間開始降雨，有橙縣和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）奇諾岡（Chino Hill）民眾反映7日上午降下直徑2至3毫米的冰雹。在橙縣居民張女士（Sally Chang）提供的視頻裡，小冰雹密密麻麻砸在院子裡，地上白花花一片。

張女士說，當天上午大概9時50分，自己在院子裡，突然下起雨來，她跑到屋裏再一看外面，竟然下的是冰雹。冰雹持續約兩分鐘。張女士說，院子花盆裡密密麻麻堆滿冰雹。她居住在橙縣的Placentia，這還是她30年來第二次遇到這樣的冰雹天氣。

降雨還伴隨著大幅度降溫。根據國家氣象局，橙縣地區7日氣溫比此前低24度，當天最高氣溫約60度，最低約40多度。8日氣溫還將持續走低，自9日起逐漸回溫。洛杉磯縣多數地區7日最高60多度，最低40多度，下周開始氣溫將稍有回升。

此外，國家氣象局對聖蓋博山谷地區（San Gabriel Mountains）和范杜拉縣發佈冬季天氣預警，直到8日晚間10時有效。6000尺以上山區將有3到6吋的積雪。

在聖伯納汀諾縣山谷，包括Running Springs以西的330高速路，18號公路大熊湖北部的38號公路行駛車輛7日都要求安裝雪鏈。

編輯推薦

橙縣 南加 加州

上一則

华埠服务中心 將在蒙市開新診所

延伸閱讀

冷鋒來襲 氣溫驟降25°F

冷鋒來襲 氣溫驟降25°F
州府強制新建平價屋 各市表示「不可能」 50城上訴

州府強制新建平價屋 各市表示「不可能」 50城上訴
柑縣台灣同鄉會 捐贈消防局口罩

柑縣台灣同鄉會 捐贈消防局口罩
普及山火抗災知識 周末兩場線上講座

普及山火抗災知識 周末兩場線上講座
華男弒母案 延至12月11日審理

華男弒母案 延至12月11日審理
橙縣候選人自設「選票處」 檢方追查

橙縣候選人自設「選票處」 檢方追查

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳
哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」