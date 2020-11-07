罕見冰雹襲南加 華裔居民：30年來第二次

南加7日上午不少地區突降暴雨。（Sally Chang提供）

（影音來源：Sally Chang提供 記者王若然後製）

南加 州7日迎來今年秋冬第一場降雨，橙縣 等部分地區還夾帶有冰雹。國家氣象局特別提醒，大風天氣和降雨導致的路面濕滑可能會帶來駕駛危險，請民眾小心駕駛。預計9日南加地區普遍重見晴天，氣溫將在下周稍有回升。

南加州 大部分地區在6日晚間開始降雨，有橙縣和聖伯納汀諾縣（San Bernardino）奇諾岡（Chino Hill）民眾反映7日上午降下直徑2至3毫米的冰雹。在橙縣居民張女士（Sally Chang）提供的視頻裡，小冰雹密密麻麻砸在院子裡，地上白花花一片。

張女士說，當天上午大概9時50分，自己在院子裡，突然下起雨來，她跑到屋裏再一看外面，竟然下的是冰雹。冰雹持續約兩分鐘。張女士說，院子花盆裡密密麻麻堆滿冰雹。她居住在橙縣的Placentia，這還是她30年來第二次遇到這樣的冰雹天氣。

降雨還伴隨著大幅度降溫。根據國家氣象局，橙縣地區7日氣溫比此前低24度，當天最高氣溫約60度，最低約40多度。8日氣溫還將持續走低，自9日起逐漸回溫。洛杉磯縣多數地區7日最高60多度，最低40多度，下周開始氣溫將稍有回升。

此外，國家氣象局對聖蓋博山谷地區（San Gabriel Mountains）和范杜拉縣發佈冬季天氣預警，直到8日晚間10時有效。6000尺以上山區將有3到6吋的積雪。

在聖伯納汀諾縣山谷，包括Running Springs以西的330高速路，18號公路大熊湖北部的38號公路行駛車輛7日都要求安裝雪鏈。