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华埠服务中心 将在蒙市开新诊所

記者王若然／蒙特利公園市報導
華埠服務中心7日舉辦記者會，宣佈在蒙市開設新診所。（記者王若然／攝影）
華埠服務中心7日舉辦記者會，宣佈在蒙市開設新診所。（記者王若然／攝影）

華埠服務中心（Chinatown Service Center）7日舉辦記者會，宣佈將在蒙特利公園市（Monterey Park）增設一家全新醫療診所，預計明年正式開放營業。此外，華埠服務當天還為民眾提供免費的流感疫苗注射。

新的醫療診所位於蒙特利公園市一銀行舊址，在亞特蘭大大道（Atlantic Blvd）以及Cadiz St.交界處附近。華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）介紹說，將對此舊址進行重新裝修，希望可以在明年7月投入使用。該處診所是華埠服務中心第三家一站式診所，將提供一站式醫療健康，牙科保健，心理輔導服務。選在蒙市，也是因為臨近華人聚居區，方便服務。其他兩家診所分別位於洛杉磯華埠總辦事處和阿罕布拉（Alhambra）市。

蒙市市長陳贊新（Peter Chan）和副市長饒影凡（Yvonne Yiu）也出席當天的記者會。陳贊新表示，很高興華埠服務中心能夠在蒙市開設新診所，這是蒙市社區所需要的，尤其是心理、精神治療類服務。他形容華埠服務中心診所入駐就像當天下雨的天氣一樣，是「久旱逢甘露」，滋潤著聖谷社區。

饒影凡說，聖谷地區特別是弱勢群體亟需低價或免費的醫療服務。她歡迎華埠服務中心進駐蒙市。

天氣轉涼，加上新冠疫情還未結束，接種流感疫苗特別重要。華埠服務中心當天在室外停車場舉辦免費接種疫苗的活動，來接種的民眾絡繹不絕。伍競群說，因為流感與新冠肺炎的症狀很相似，因此民眾接種流感疫苗很重要。錯過7日接種活動的民眾不必擔心，11月21日上午9時至12時，在華埠國泰銀行停車場（770 N. Hill St. Los Angeles, CA 90012）還有一場免費流感疫苗接種活動。需要注意的是，所有接種者必須年滿18歲，攜帶身份證，戴口罩，確定沒有發燒。預約請撥打213-808-1792。

華埠服務中心為民眾提供免費流感疫苗注射。（記者王若然／攝影）
華埠服務中心為民眾提供免費流感疫苗注射。（記者王若然／攝影）

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