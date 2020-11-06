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華男弒母案 延至12月11日審理

記者王全秀子／橙縣報導
彭亦宏殺母案延期審理。（橙縣警局提供）
彭亦宏殺母案延期審理。（橙縣警局提供）

橙縣聖璜卡畢斯壯諾（San Juan Capistrano）在2018年年初發生華裔家庭兒子弒母、重傷父親慘案，兇嫌彭亦宏（Yihong Peng，譯音）原定6日在新港灘法院過堂，但改為12月11日舉行預審（pre-trail）。據橙縣監獄公布的信息顯示，彭亦宏目前收押在橙縣中央男子監獄，保釋金高達400萬元。

法院紀錄顯示，兇嫌彭亦宏被控八項重罪包括謀殺、企圖謀殺、使用致命武器、企圖劫車等，若所有罪名成立他將面臨從44年至無期徒刑的判決。

橙縣檢察官辦公室表示，2018年3月30日上午彭亦宏在住家所在的聖璜卡畢斯壯諾一家健身房裡表現異常，橙縣警局員警接到舉報後抵達現場，並開車將他送回家。當晚10時左右發生慘案，據悉，他在住家門口與都是59歲的父母發生口角。

隨後他一邊指責父母一邊揮舞刀子，並將父母追逐至街道上，同時用刀多次刺傷父母，導致母親沈薇萍（Wei Ping Shen，音譯）傷重身亡，父親彭國軍（Goujun Peng，音譯）重傷送醫急救，保住性命。

案發時，彭亦宏並企圖刺傷第三名受害者Terrence C，這位受害者當時是坐在汽車內，汽車停在彭的住家旁，彭企圖透過車窗傷人。與此同時，彭還企圖持刀劫持一名旁觀者Jesse W及企圖劫車逃走。

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