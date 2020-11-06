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聖瑪利諾華協中秋晚會 7日線上舉行

記者李雪／聖瑪利諾市報導
民眾會有機會看到平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員的獻唱。（視頻截圖）
民眾會有機會看到平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員的獻唱。（視頻截圖）

聖瑪利諾華人協會一年一度的中秋晚會將在7日晚6時30分於線上舉行。雖然因疫情不能如往年一樣聚會，但協會別出心裁的趣味短視頻籌款比賽仍成為亮點，屆時優勝視頻將在會上播放。

中秋慶祝晚會是聖市華協每年最大的活動之一，與年會同時舉辦，屆時也會有會長交接儀式，候任會長李慶雯屆時將從現任會長周書揚(Tony Chou) 手中接棒。

周書揚表示，鑑於2020年對所有人來說都是動蕩的一年，因此更希望與大家一起歡度節日。在此充滿挑戰的時期，華協非常感謝居民、會員、市府、學校和領導層，也很高興能看到所有無私的社區成員在繼續給這座城市以積極和希望。

負責策劃這次中秋晚會的候任會長李慶雯表示，籌款晚會的目標是20萬元，希望居民積極參與。當晚活動內容豐富，有慈善拍賣以及會有90多條才藝表演的視頻給大家欣賞。

早先華協推出還別出心裁的籌款方式，居民積極上傳才藝表演或趣味短視頻，觀眾捐款投票選出最佳視頻。向居民徵集的視頻包括青少年組和成人組的才藝表演、烹飪秀、趣味短視頻等，共收到100多條視頻，獲得2萬元籌款。李慶雯表示，疫情時期能獲得大家的支持非常難得，也很感激用這種方式來資助華協。

晚會展示的短視頻勢將充滿歡樂，民眾會有機會看到平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，以及華協成員、前任會長們、市議員的獻唱。有意參加晚會的民眾可以登陸ccsm.givesmart.com購票或了解詳情。

民眾會有機會看到平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、...
民眾會有機會看到平日熟識的鄰居和社區成員的舞蹈、才藝，甚至華協成員、前任會長們、市議員的獻唱。（視頻截圖）

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