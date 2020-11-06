駕車衝撞「黑命貴」華男 千萬房產抵押取保釋

曾在巴沙迪那市開車衝撞「黑命貴」示威人群的華男洪俊仁擁有許多槍械。（司法部提供）

曾在巴沙迪那市開車衝撞「黑命貴」(Black Lives Matter)示威人群的華男洪俊仁（Benjamin Jong Ren Hung， 音譯），將以千萬房產為抵押取保候審（property bond）。

洛杉磯聯邦地區法官威爾森（Stephen V. Wilson)允許洪俊仁的保釋申請，並要求他佩戴電子追蹤裝置、做藥物測試以及向當局上繳所有槍械。

今年5月31日，洪俊仁駕駛一輛白色Dodge Ram，上面插著代表極右勢力的旗幟，衝向約有150人的「黑人的命也是命 」的抗議人群。當時人群被衝散開，沒有人受傷。警方在事後從洪俊仁車中搜出有子彈的半自動手槍、幾支裝滿子彈的高容量子彈夾、一把18寸的彎刀、3200元現金、一隻長金屬管和一個擴音喇叭。

檢方稱，洪俊仁還利用家中在北加州 Lodi市的葡萄園，當做戰術訓練營（tactical training camp）和射擊場，以「為社會動盪做準備」。

洪俊仁遭非法運輸武器跨越加州邊境 （transport firearms across state lines），不過在此前的庭審中，他拒不認罪。如果該罪名成立，他最多將面臨5年監禁。