我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新增確診破3000 機場將嚴查旅客新冠檢測結果

關鍵州選情逆轉 川普：絕不放棄

駕車衝撞「黑命貴」華男 千萬房產抵押取保釋

洛杉磯訊
曾在巴沙迪那市開車衝撞「黑命貴」示威人群的華男洪俊仁擁有許多槍械。（司法部提供）
曾在巴沙迪那市開車衝撞「黑命貴」示威人群的華男洪俊仁擁有許多槍械。（司法部提供）

曾在巴沙迪那市開車衝撞「黑命貴」(Black Lives Matter)示威人群的華男洪俊仁（Benjamin Jong Ren Hung， 音譯），將以千萬房產為抵押取保候審（property bond）。

洛杉磯聯邦地區法官威爾森（Stephen V. Wilson)允許洪俊仁的保釋申請，並要求他佩戴電子追蹤裝置、做藥物測試以及向當局上繳所有槍械。

今年5月31日，洪俊仁駕駛一輛白色Dodge Ram，上面插著代表極右勢力的旗幟，衝向約有150人的「黑人的命也是命」的抗議人群。當時人群被衝散開，沒有人受傷。警方在事後從洪俊仁車中搜出有子彈的半自動手槍、幾支裝滿子彈的高容量子彈夾、一把18寸的彎刀、3200元現金、一隻長金屬管和一個擴音喇叭。

檢方稱，洪俊仁還利用家中在北加州Lodi市的葡萄園，當做戰術訓練營（tactical training camp）和射擊場，以「為社會動盪做準備」。

洪俊仁遭非法運輸武器跨越加州邊境（transport firearms across state lines），不過在此前的庭審中，他拒不認罪。如果該罪名成立，他最多將面臨5年監禁。

編輯推薦

加州 黑人的命也是命 邊境

上一則

大鬧南海岸廣場餐廳 她被判45天監禁

延伸閱讀

疫情飆高 經濟不妙 這位首席說：聯準會沒剩多少子彈

疫情飆高 經濟不妙 這位首席說：聯準會沒剩多少子彈
公投複決淪牟利工具 妨礙民主

公投複決淪牟利工具 妨礙民主
共和黨：保釋改革 讓民主黨付出代價

共和黨：保釋改革 讓民主黨付出代價
警務司法改革 華裔社區傾向保守 與舊金山主流意見「不合」

警務司法改革 華裔社區傾向保守 與舊金山主流意見「不合」

「學生動源」前召集人鍾翰林尋美政庇未果被拒保釋 明年再訊

「學生動源」前召集人鍾翰林尋美政庇未果被拒保釋 明年再訊
朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋

朱&施聯合律師樓善意提醒疫情並非保護傘 非公民被抓應立刻申請保釋

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25
華裔遊民Sang D Yang被好心人送回家。（John Hwang臉書）

他們不遠千里送華裔遊民回家 網友：怎能不淚流滿面！

2020-10-30 20:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票

大選開票／白登賓州喬州逆轉 喬州將重新計票
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
川普阻計票 引爆全美大城抗議潮 警方逮上百人

川普阻計票 引爆全美大城抗議潮 警方逮上百人

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票
川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲