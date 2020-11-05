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柑縣台灣同鄉會捐贈醫療口罩給橙縣消防局

橙縣訊
柑縣台灣同鄉會捐贈醫療口罩給橙縣消防局。（橙僑中心提供）
柑縣台灣同鄉會捐贈醫療口罩給橙縣消防局。（橙僑中心提供）

橙縣10月下旬爆發兩場大型山火，橙縣消防局消防員全力動員滅火，有效控制火勢，保護居民的身家安全。柑縣台灣同鄉會為表達對消防員的感謝與慰勞，4日由前會長張慧玲代表前往橙縣消防局，捐贈5000片台灣製造的高品質醫療口罩，以利橙縣消防局全員安全防疫。

張慧玲表示，10月26日清晨起，橙縣先後爆發絲薇拉都山火（Silverado Fire）及藍脊野火（Blue Ridge Fire），波及爾灣（Irvine）、森林湖（Lake Forest）、約巴林達（Yorba Linda）等多個華裔聚集城市。所幸橙縣消防局迅速、有效展開滅火行動，最終完成任務，但也造成多名消防員受傷。

面對大型山火，消防員都冒著生命危險奮力執行任務，令人非常感佩及不捨，同鄉會特別於新冠疫情期間，將今年6月從台灣團購、海運來美的台灣製造醫療口罩，捐贈給消防員們，以加強防疫、保護健康。

橙縣消防局緊急醫療部門後勤補給專員Anjan Purohit，代表受贈並表示，獲得捐贈口罩非常開心，也覺得正是目前最需要的防疫物資，對消防局全員來說更是一種關懷與鼓舞。

當天捐贈醫療口罩，橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬，同仁陳慈暉、僑務顧問黃河芬、僑務促進委員曾昭華及陳景星，應邀參加儀式。

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