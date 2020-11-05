16個高清監視器和警告招牌下 盜賊照偷且兩次進出

監控顯示，一名盜賊拿手電筒逐一照看不同車子內部，查找是否有可盜竊的財務。（讀者提供）

臨近年底節假日，偷盜行為越來越多。近日華人 聚集的阿罕布拉 市（Alhambra）就發生一起盜賊入車庫盜竊事件；兩名盜賊光天化日之下連續兩天進出車庫多次，不僅將居民車內物品偷走，還將車子底部零件卸走。

影音來源：讀者提供╱記者王若然後製

阿罕布拉市2街上一座公寓小區近來發生小偷入車庫盜竊事件。該小區有幾十戶住戶，共用一個車庫。根據住戶李女士爆料，3日晚上，李女士正在家裡看大選新聞，小區管理員馬先生突然敲門來訪，稱當天早上車庫進來了兩個盜賊，要李女士去車內確認有沒有丟失財物。

李女士連忙穿上鞋隨馬先生到車庫查看。3日當天她未出門沒有開過車，因此對車子情況一無所知。她懷著忐忑心情到了車庫，一開始檢查兩輛車子內部，沒有發現任何丟失物品，車內也沒有被翻找的痕跡，車門也沒有被翹痕跡。但是後來發現，其中一台奧迪車底部的催化轉化器（catalytic converter）被人撬走。

隨後李女士隨馬先生進管理室看監控錄像，發現當天早上約6時30分，隨著車庫內一輛車駛離，車庫大門打開，就在車子離開後，大門還未完全關住時（自動閘門），一西裔模樣的男子進入車庫。在車庫內巡查一番後離開，幾分鐘後，他與另一名西裔模樣的男子進入，走到離大門較近，查看包括李女士車子在內的幾輛車子；監控中，一名盜賊在旁邊「放風」，另一名男子趴在地上不知道在做什麼。

幾分鐘後，兩名男子抱著不少東西離開。因為監控角度問題，並沒有看清兩名竊賊是否打開車門，到底拿走了什麼東西。

這起盜竊案是由該小區另一名住戶報的警。這位住戶當天早上發現自己車中少了物品便報警。經過進一步查看監控，發現兩名盜賊前一天晚上就已經來車庫「踩點」，甚至將車子開進車庫，停在住戶停車位上。

監控顯示，前一天晚上（2日）約8時，一輛奧迪黑色轎車緊隨公寓住戶的一輛車子進入車庫。之後，其中一名盜賊持手電筒挨個照過每輛車子的內部。過程中他打開一輛保時捷車子，將內部物品取走。在行盜過程中，一旦有車子經過，就躲到保時捷車內，或者其他車子後面。在「洗劫」了一遍車庫後，一名盜賊還進入小區內部，順便取走了門口的包裹。

兩名盜賊在2日晚入車庫行竊一番後，在小區門口路邊車裡過了一夜，第二天早上又進入車庫進行第二輪盜竊。也就是3日早上，李女士的奧迪車零件被卸下。

據該小區另一名住戶，盜賊卸下的催化轉化器內部有貴重金屬，市面上可以賣到50至200元不等，這也是為何他們要偷車子的這種零件。

李女士說，兩個盜賊進入車庫的時間都是居民出入高峰期，竟沒有一人發現他們，說明是有經驗的老手作案。該小區管理人員之一馬先生表示，這些盜賊「防不勝防」。公寓樓外部，車庫上方和內部共有約16個高清監視器，並有監視警告牌，這樣的情況下，小偷還敢輪番行竊，真是猖狂。

他說，車庫進出平日要有鑰匙才行，誰料到小偷竟趁著車輛出入空檔進來。建議民眾在進出車庫時，等車庫門完全關閉再離開，不要讓不法分子鑽空子。尤其是年底將近，類似的盜竊案或將增多。