我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前白宮代理幕僚長穆瓦尼：川普若敗選將再戰2024

川普領先優勢縮小 白登追趕喬治亞州與賓州得票

華人形象受病毒重創 武俠小說家蕭逸之子重振武俠精神

記者張宏／羅斯密報導
武俠小說家蕭逸之子蕭培寰要用多元方法重振華人武俠精神。（記者張宏／攝影）
武俠小說家蕭逸之子蕭培寰要用多元方法重振華人武俠精神。（記者張宏／攝影）

新冠病毒讓在美華人形象備受打擊，武俠小說家蕭逸之子蕭培寰要用多元方法重振華人武俠精神，不僅賦予武俠新的時代理解，還要豐富飽滿武俠在好萊塢的形象。

（影音來源：記者張宏）

蕭培寰日前推出他首部原創武俠漫畫「高手」（The Adept），並將改編多部蕭逸作品，打造當代全球武俠娛樂的新樞紐。 他說，「高手」講述一名華裔女子在機緣巧合下獲得中國傳統少林武功訓練的傳奇旅程。他的第二部作品「劍仙傳奇」（Chronicles of the Immortal Swordsmen）改編自他的父親蕭逸的同名小說，該作品被視爲仙俠小說的開山之作之一。其第三部作品則是改變蕭逸最受歡迎的武俠小說之一「甘十九妹」（Assassin G），這部小說曾經四次在中國、香港和台灣被改編成電影和電視劇。這三部作品都將在2021年六月前陸續見世。

蕭培寰表示，他從小生長於父親蕭逸的武俠世界中，這些故事的傳奇俠義不僅吸引著中國觀眾，也對好萊塢的影視作品産生了深遠影響。很多好萊塢電影如「復仇者聯盟」（Avengers）、「殺死比爾」（Kill Bill）等都帶有濃厚武俠色彩。但是好萊塢對中國武俠的理解比較淺薄，缺乏了解傳統中國文化底蘊的團隊。因此他要創造一個帶有傳統武俠精神和東方文化特色的故事宇宙來填補這個空缺。

他說，這個當代武俠宇宙包含一個完整的世界觀，從寫實的功夫故事到奇幻的仙俠傳奇，把武俠世界裡所有的類型和特色介紹給當代觀眾。最終的目標是通過這些故事來喚醒人們心中的俠義之情。他會用當代視角重新組合父親所有作品，作為構建這個宇宙的基礎，同時也實現父子合作的心願。

蕭培寰（右三）計劃創造一個帶有傳統武俠精神和東方文化特色的故事宇宙。（記者張宏／...
蕭培寰（右三）計劃創造一個帶有傳統武俠精神和東方文化特色的故事宇宙。（記者張宏／攝影）

編輯推薦

中國 小說 好萊塢

上一則

「黑命貴」洛市集會慶祝雷西落選被警察驅散

延伸閱讀

印度傳奇 1歲半「救命寶寶」 捐骨髓救哥哥

印度傳奇 1歲半「救命寶寶」 捐骨髓救哥哥
巴基斯坦傳奇 用嘴打撞球 無臂男成高手

巴基斯坦傳奇 用嘴打撞球 無臂男成高手
定型龐德！康納萊讓007成傳奇

定型龐德！康納萊讓007成傳奇
民主黨ATM！加州好萊塢傾囊助白登 募款近上屆2倍

民主黨ATM！加州好萊塢傾囊助白登 募款近上屆2倍
成龍拒絕好萊塢 竟因不想當香港警察

成龍拒絕好萊塢 竟因不想當香港警察
MLB／若連挫3支豪門稱王 小資光芒將寫傳奇

MLB／若連挫3支豪門稱王 小資光芒將寫傳奇

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25
華裔遊民Sang D Yang被好心人送回家。（John Hwang臉書）

他們不遠千里送華裔遊民回家 網友：怎能不淚流滿面！

2020-10-30 20:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？
大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州