華人形象受病毒重創 武俠小說家蕭逸之子重振武俠精神

武俠小說家蕭逸之子蕭培寰要用多元方法重振華人武俠精神。（記者張宏／攝影）

新冠病毒讓在美華人形象備受打擊，武俠小說 家蕭逸之子蕭培寰要用多元方法重振華人武俠精神，不僅賦予武俠新的時代理解，還要豐富飽滿武俠在好萊塢 的形象。

（影音來源：記者張宏）

蕭培寰日前推出他首部原創武俠漫畫「高手」（The Adept），並將改編多部蕭逸作品，打造當代全球武俠娛樂的新樞紐。 他說，「高手」講述一名華裔女子在機緣巧合下獲得中國 傳統少林武功訓練的傳奇旅程。他的第二部作品「劍仙傳奇」（Chronicles of the Immortal Swordsmen）改編自他的父親蕭逸的同名小說，該作品被視爲仙俠小說的開山之作之一。其第三部作品則是改變蕭逸最受歡迎的武俠小說之一「甘十九妹」（Assassin G），這部小說曾經四次在中國、香港和台灣被改編成電影和電視劇。這三部作品都將在2021年六月前陸續見世。

蕭培寰表示，他從小生長於父親蕭逸的武俠世界中，這些故事的傳奇俠義不僅吸引著中國觀眾，也對好萊塢的影視作品産生了深遠影響。很多好萊塢電影如「復仇者聯盟」（Avengers）、「殺死比爾」（Kill Bill）等都帶有濃厚武俠色彩。但是好萊塢對中國武俠的理解比較淺薄，缺乏了解傳統中國文化底蘊的團隊。因此他要創造一個帶有傳統武俠精神和東方文化特色的故事宇宙來填補這個空缺。

他說，這個當代武俠宇宙包含一個完整的世界觀，從寫實的功夫故事到奇幻的仙俠傳奇，把武俠世界裡所有的類型和特色介紹給當代觀眾。最終的目標是通過這些故事來喚醒人們心中的俠義之情。他會用當代視角重新組合父親所有作品，作為構建這個宇宙的基礎，同時也實現父子合作的心願。