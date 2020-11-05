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川普領先優勢縮小 白登追趕喬治亞州與賓州得票

隱形川粉在民調不願表態 用選票在決戰州挺川

白登264票對川普214票 喬治亞州差距0.25％

丁曙

據中時新聞網消息，福斯新聞統計則顯示，目前喬治亞州川普以49.51%(2,436,420張選票)小幅領先白登的49.25%(2,423,595張選票)。雙方差距由原本的0.27%縮短至0.25%，差距僅12825張選票，選情極為激烈。亞利桑納還有40萬票沒開 白登領先幅度縮小 川普重燃希望。

密西根州法官5日駁回川普陣營提出的訴訟請求。在訴訟中川普陣營要求停止計票，直到監票員能夠「有意義」地進行計票。

根據福斯新聞統計，白登在內華達州以49.43%(604,251票)，持續領先川普的48.5%(592,813票)；但雙方差距由原本的7647張選票，擴大為11438張選票。內華達州選舉人票共6票，若白登取得將順利達到270的門檻。

甫開闢法律戰場的川普陣營，卻遭遇首場挫折。喬治亞州沙塔郡高等法院巴斯裁定駁回川普團隊的提訟，不受理53張不在籍選票。川普陣營宣稱，這53張票並沒有如期進帳，不該納入；然選務人員卻表示按時收到。

根據福斯新聞最新統計，選情激烈且將進入尾聲的喬治亞州，雖然川普仍以49.53%( 2,434,354張票)領先白登的49.23%( 2,419,589張票)；但雙方差距已由原先的0.37%縮小為0.3%，川普在喬治亞州的地位遭到挑戰。若最後徹底翻盤，白登可望取得16張選舉人票，而通過270的最低當選門檻。

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