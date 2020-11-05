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洛杉磯遊民問題鬧上公堂 法官促解決

【洛杉磯訊】
洛杉磯的遊民問題鬧上公堂。（本報檔案照）
洛杉磯的遊民問題鬧上公堂。（本報檔案照）

洛杉磯聯邦法院4日針對洛杉磯遊民問題，下令有關政府解釋目前因新冠疫情造成的遊民死亡人數上升的原因並給出解決方案。

聯邦法官卡特（David Carter）稱，目前洛縣遊民死亡人數上升36%，今年前十個月有1141名遊民死亡，比去年同時段的837名遊民死亡人數有顯著增長。卡特法官寫到：「相當於每天有四名遊民死亡」，「除去10月因新冠死去的47名遊民，遊民死亡案件也上升31%」。

卡特稱5日將辦聽證會了解有關部門解釋為解決遊民問題做了哪些工作，特別是探討如何給這些遊民安置住所，提供服務，並解決恐怖上升的死亡人數。

因這起案子，洛杉磯市和洛杉磯縣政府達成合作，在4月前為遊民提供6000個床位，隨後再加700個床位。然而每個床位的開銷頗具爭議。

此前，洛杉磯市府稱6月以來，有成百上千位遊民住進房屋，並為高速路500呎範圍內至少20人提供住所。

洛杉磯人權聯盟（LA Alliance for Human Rights）今年3月把洛杉磯市和洛縣政府告上法庭，指控其遊民治理有問題。

法官此前關注高速路500呎範圍內遊民安置問題，主要出於健康考量。但因沒有城市的強制令，安置工作困難重重。

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