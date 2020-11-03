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兩共和黨州州長未支持川普 一選白登一留空白

大選開票／白登拿下維吉尼亞、佛蒙特

美國總統誰當選？華裔四名人這麼說

記者啟鉻／洛杉磯和華府連線報導
共和黨全美亞裔媒體主任張曼君（檔案照）
共和黨全美亞裔媒體主任張曼君（檔案照）

共和黨全美亞裔媒體主任張曼君表示，華人有句勵志箴言：修身齊家治國平天下。而競選總統連任的川普治國理念美國第一，與此不謀而合。現在民主、共和兩黨在大選中實力接近，都很強，這正是美國民主政治的優勢。

張曼君結合自己在美奮鬥經歷指出，亞裔移民到美國白手起家自力更生，就是為了實現美國夢。川普治國主張美國第一，目的就是先把自己國家的事情辦好，然後才能做其他事情。這與華人經常說的：修身齊家治國平天下，理念一致。川普保有美國價值，提供民眾更多就業機會取得成功。這與華人傳統說法：授人以魚不如授人以漁，也是相通的。

談及新冠肺炎疫情，很多人批評川普領導不力。張曼君說，在美國總統掌握著大方向，但各州甚至各縣都有自己的控制權，每個州都有法律規定，而且新冠肺炎疫情前所未有，即使其他總統所做方法也可能類似，所以不應該就此責備川普總統領導無法。川普總統為研發疫苗和對抗疫情，撥款很多資金。

張曼君表示，川普主張減稅，主張小政府，保證中產階級生活穩定富裕，實現美國夢。她有信心川普會獲勝連任。

大選會有腥風血雨？

英國民調機構YouGov日前發布歐亞15個國家，或地區民眾對美國總統候選人的支持意向調查，結果顯示，最挺川普的就是台灣人。對這項調查，全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信觀察到，華裔選民多支持川普，白人選民更青睞白登；若總統選舉結果差距5%，就會出現第二輪的選舉訴訟，發生腥風血雨。

而美國無論誰最終當選總統，都會出現族群撕裂，社會兩極矛盾加劇，提醒華人要有充分心理準備。

李秉信說，川普將中美貿易戰打得很激烈，按說華人應對川普反感，但華人選民卻多對川普表達支持。主要是川普沒有傳統政治人物包袱，以企業家態度治理國家，使美國增加就業崗位、海外企業回歸，有目共睹。雖然川普在領導對抗新冠疫情不足，且背負病毒感染死亡逾23萬人的過錯，但華人選民還是記得川普在疫情發生前的功勞。華人務實勤懇努力持家特點，令華人選民更願意支持川普連任。

白登給人謹慎保守印象，白人選民多青睞白登，不喜歡川普。比較而言，白登相對於川普頻頻犯錯更令人討喜；白登的競選口號是要喚醒美國傳統靈魂，獲懷舊的選民支持。而川普高喊讓美國再次偉大，可對抗疫情處理不當，導致那麼多人死亡，且失業率增加，很多人因此交不起房租，很多人擔心感染病毒，不敢外出。這也是很多選民不支持川普的主因。

李秉信認為，若2020年總統選舉結果差距在5%，將導致選舉訴訟。無論誰在大選獲勝，美國社會對立加劇不可避免。

台美人一代支持川普，二代青睞白登？

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯，針對2020年美國總統大選，指出台美人第二代多支持白登。他提醒，這次大選從各社交媒體平台散布虛假的資訊較多，部分台美人及遠在台灣生活的民眾也受到誤導，希望大家應從可靠管道獲得客觀資訊，並能從個人立場獨立分析。

吳兆峯表示，從他暸解的情況看來，台美人第二代多支持白登，而第一代台美人多支持川普，支持川普主要是出於反共立場。此次大選與以往選舉相比，從各種社交媒體發布的虛假資訊非常多，對部分台美人甚至遠在台灣的民眾都有影響，甚至台灣很多居民十分把握川普肯定會勝選，不過從民調看來事實並非如此。所以極可能導致川普未勝選連任時，就會出現陰謀論，即民主黨陣營的白登採取陰謀手段，贏得總統選舉。

吳兆峯提醒，面對各種虛假資訊，台美人選民應不要有先入為主觀念，應從可靠管道獲得客觀資訊，並從個人所在領域，分析參選人競選政見對所在領域的影響。

吳兆峯表示，川普、白登兩位總統參選人，無論誰當選總統，對台海局勢影響層面都會不同。對於台灣民眾來說，中共威脅一直存在，希望美國在關鍵時刻站出來協防。不過民主、共和兩黨採取的友台方式不同，民主黨傾向於外交層面、共和黨採取售台武器，使中共犯台付出代價增加。目前看來白登稍占上風，但川普仍有翻盤可能。

若選舉結果不如意，年輕人勿失政治熱情

亞美政聯主席胡澤群表示2020年總統大選，川普與白登兩位候選人當中，白登獲勝機會更大。提及這次總統選舉對美國乃至國際影響深遠，且這次大選投票年輕選民積極參與。但他提醒，一旦選舉結果與期許有差距，年輕人勿要放棄政治參與熱情。

胡澤群以華人社區為例，談到此次選舉分化嚴重。在支持川普的華人選民中，很多是來自台灣、香港的移民，他們認為中共不遵守一國兩制承諾，導致香港發生亂局，而台灣絕不能重蹈香港覆轍，且對中共不能抱任何幻想。然而支持川普連任就能繼續對抗中共，對中國維持強硬立場。

但也有部分華人選民支持白登，認為川普不配做自由世界的領導者。總之，選舉結果對美國未來走勢影響深遠，對新型國際關係的影響無法估量。

胡澤群強調，此次選舉各項提案對亞裔、華人有較大影響，都需要重視。比如涉及增加商業產業稅的第15號提案、加強假釋和財產犯罪量刑的第20號提案、強化地方租金控制的第21號提案，以及與亞裔、華人息息相關涉及恢復平權措施的第16號提案等。

他認為，通過初步民調，第16號提案過關機會不大，就看最後那些先前沒有明確表達意見的選民，如何在最後投票時的決定。

胡澤群認為，今年選民投票熱情超過以往，尤其年輕選民參與度較強。不過需要提醒的是，一旦年輕選民認為選舉結果與自己期許有差距，不要放棄努力，希望繼續在參政方面發揮影響和作用。

全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信（檔案圖）
全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信（檔案圖）
台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯。（本報檔案照）
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亞美政聯主席胡澤群。（檔案照）
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川普 美國總統大選 華人

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