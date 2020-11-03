南加兩位華裔聯邦眾議員連任料將輕騎過關

國會眾議員趙美心競選連任。（本報檔案照）

3日大選，大洛杉磯地區兩位華裔國會眾議員趙美心 ﹙Judy Chu﹚和劉雲平 ﹙Ted Lieu﹚角逐連任，由於現任優勢大、知名度高、政績顯著、且選區內民主黨登記選民多，對手也不強，所以連任應是輕騎過關。

聯邦27選區眾議員趙美心，3月初選大幅領先共和黨對手Johnny Nalbandian。此人是一名食品製造業商人，沒有從政經驗和知名度。所以，趙美心也沒有投入選舉，而是照常工作。10月30日她領銜58名國會議員致信國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf），和聯邦疾病防治中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield），要求制止川普政府在沒有正當程序的情況下驅逐邊境無人陪伴的兒童。這封信還詢問有關驅逐的實施方式、孩子的身份、是否正在對孩子進行新冠病毒（COVID-19）檢測，以及他們的福利和發展是否得到保護。

聯邦第33選區眾議員劉雲平選情相似，他擁有美國空軍後備役上校軍銜，重視照顧和改善西洛杉磯退伍軍人的醫療條件，建造平價屋收容無家可歸的退伍軍人。他代表的第33選區民主黨選民過半。挑戰者James Bradley是一名小企業主和執行長，沒有從政經驗和知名度。所以，劉雲平還是照常工作。在選舉日前的11月2日， 劉雲平和國會女議員Kathleen Rice（紐約州）聯名敦促國土安全部代理部長沃爾夫，提供有關將聯邦特勤人員部署到同2020年選舉結果有關的抗議或集會的行動計劃。兩位議員要求提供信息，以確保在選舉結果被推遲或引起爭執，並發生抗議的情況下，維護所有參與公民的憲法權利。