方樹強拚連任 十多位名人背書

洛杉磯市議員德利昂（左）為方樹強競選連任背書。（受訪者提供）

洛杉磯 社區學院學區 理事會（LA Community College District Board of Trustees）第七選區華裔理事方樹強（Mike Fong）拚連任，遭遇六人挑戰選情激烈。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）、國會議員趙美心（Judy Chu）和劉雲平（Ted Lieu）、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）等十多位政要宣布為方樹強背書。

方樹強3日上午表示，他正在為代表洛杉磯社區學院學區充滿活力的多元化社區，倡導學生和居民的進步價值觀而奮鬥，並擁抱他們的希望和願景，創造更美好的明天。他的目標還沒有達成，仍有許多工作要做，呼籲選民投票支持，幫助他完成使命。

日前，方樹強又獲得有華裔血統的洛杉磯市議員德利昂（Kevin de Leon）的背書，支持他連任洛杉磯社區學院區理事會第七選區席次。方樹強表示，很榮幸得到代表洛杉磯市第14選區的市議員德利昂的支持。

此外，方樹強還得到國會眾議員 Jimmy Gomez 、加州參議員Maria Elena Durazo、州眾議員Mike Gibson、洛杉磯市議員Monica Rodriguez，以及著名拉丁裔民權領袖Dolores Huerta等政要的背書。