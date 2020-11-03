世報陪您熬夜看大選 11月3日美西時間6：00PM直播

洛杉磯世界日報／製圖

11月3日，對於在美國生活、學習、工作的人們來說都是非常重要的一天，因為今天將舉行四年一度的美國總統大選 。而今天的這場選舉，也可謂是歷史上最具爭議性的一次，不僅僅因為選舉當下正處在世界範圍內重大疫情新冠肺炎之中，特別之處也在與兩位候選人均飽受爭議，此次選民郵寄選票之眾、開票 機制前所未有等等內外因素。

今天，對於每個有投票 權的美國人來說，一人一票一次的決定，很可能將對未來四年美國的政治、經濟、外交、國防等各個方面都產生重大的影響。下午6點到9點的三個小時內，洛杉磯世界日報將為您帶來總統大選日特別節目，直擊投票站現場，嘉賓盤點大選亮點。世界日報U視頻，將陪您一起看大選結果，與您一起見證新總統的產生。

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U視頻大選特別節目爆點十足：

1.川普、白登誰主白宮？

2.權力交接存真空期，社會動蕩一觸即發？

3.中國、俄羅斯還是烏克蘭，境外勢力究竟是否已影響大選？

U視頻大選特別節目實時、全面、準確：

1.最權威、全面的計票方法，實時滾動開票結果

2.一線記者直擊南加投票所現場，反饋最真實的投票情況

3.時事評論員、資深記者、社區領袖帶來大選全方位點評