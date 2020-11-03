我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「從這座房子到白宮」 白登重返賓州故居

最高法院保守派優勢 共和黨支持者不擔心白登上台

世報陪您熬夜看大選 11月3日美西時間6：00PM直播

洛杉磯訊
洛杉磯世界日報／製圖
洛杉磯世界日報／製圖

11月3日，對於在美國生活、學習、工作的人們來說都是非常重要的一天，因為今天將舉行四年一度的美國總統大選。而今天的這場選舉，也可謂是歷史上最具爭議性的一次，不僅僅因為選舉當下正處在世界範圍內重大疫情新冠肺炎之中，特別之處也在與兩位候選人均飽受爭議，此次選民郵寄選票之眾、開票機制前所未有等等內外因素。

今天，對於每個有投票權的美國人來說，一人一票一次的決定，很可能將對未來四年美國的政治、經濟、外交、國防等各個方面都產生重大的影響。下午6點到9點的三個小時內，洛杉磯世界日報將為您帶來總統大選日特別節目，直擊投票站現場，嘉賓盤點大選亮點。世界日報U視頻，將陪您一起看大選結果，與您一起見證新總統的產生。

（訂閱U視頻看更多優質影音）

U視頻大選特別節目爆點十足：

1.川普、白登誰主白宮？

2.權力交接存真空期，社會動蕩一觸即發？

3.中國、俄羅斯還是烏克蘭，境外勢力究竟是否已影響大選？

U視頻大選特別節目實時、全面、準確：

1.最權威、全面的計票方法，實時滾動開票結果

2.一線記者直擊南加投票所現場，反饋最真實的投票情況

3.時事評論員、資深記者、社區領袖帶來大選全方位點評

美國總統大選 投票 開票

上一則

影／直擊南加投票最前綫 選民創記錄 警消嚴陣以待

下一則

方樹強拚連任 十多位名人背書

延伸閱讀

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍
芝華埠唯一投票所免排隊 投票人數比4年前減三成

芝華埠唯一投票所免排隊 投票人數比4年前減三成
投完票立刻去超市 華裔擔心大選後暴動 開始新一輪囤貨

投完票立刻去超市 華裔擔心大選後暴動 開始新一輪囤貨
「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作

「相比疫情 更憂心選舉」 馬州蒙郡老人積極參與投票站工作
「選舉疲勞」 你中招了嗎？

「選舉疲勞」 你中招了嗎？
美大選全球關注 盟友對手預期將影響華府外交政策走向

美大選全球關注 盟友對手預期將影響華府外交政策走向

熱門新聞

橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46
有人直接包機回中國。（檔案圖）

中國入境新規雙卡關 僑民心寒

2020-10-31 03:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華為副總裁深圳猝死 享年55歲

華為副總裁深圳猝死 享年55歲
新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查
「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復

「你不是我媽了」挺川普引家庭革命 關係難修復
大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺

大選前夕 川普政府「公共負擔」移民新規遭封殺