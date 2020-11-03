核桃市議員、教委選情膠著 候選人戰鬥到最後一刻

核桃市議員候選人王家耀（中舉牌者）的義工團隊聲勢浩大。（王家耀提供）

核桃 市議員／核桃谷聯合學區 教委2020選戰最後一秒選情膠著，兩名華裔 市議員候選人和一名華裔教委候選人全力以赴，最後一分鐘爭取每一張選票。

競選連任的核桃市副市長秦振國（Eric Ching）、首度參加核桃市議員選舉的企業高管王家耀（Eric Wang），以及同樣是首度參加核桃谷聯合學區教委選舉的蔣清蘭（Qinglan Jiang），3日一大早就投入最後一波的催票衝刺，通過各大社群網、電話和電子郵件呼籲選民抓緊時間趕在當天傍晚8時之前完成投票，三人的支持者和義工團隊也通過各種渠道幫助候選人拉票。儘管三人都表示數月來已全力以赴，將會以平常心等待選舉結果，但最後一刻的緊張氣氛，清晰可見。

核桃市市議員選戰此次呈六選三勢態，其中兩人競選連任，兩位華裔候選人分別為秦振國和王家耀，其他四名候選人包括現任市議員Nancy Tragarz、教師Linda Freeman、拉丁裔企業主管Abel Martinez和Vivian Elias；核桃谷聯合學區教委選戰則是三選二，華裔參政素人蔣清蘭挑戰兩位現任老教委Larry L. Redinger和Layla Abou-Taleb。

和總統大選遙相呼應，核桃市議員和教委選戰今年異常激烈。在部分華裔候選人多次遭到黑函攻擊的同時，多名候選人的競選牌子屢遭破壞，市議員候選人傳統的政見發表會，也罕見出現多人拒絕參加的情況；而學區教委的選舉也因有華裔候選人中途遭到前輩「勸退」而在社區閙得沸沸揚揚，使得今年的選戰過程不但因爲疫情而充滿挑戰，選情直到最後一刻也仍撲簌迷離。