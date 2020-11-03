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新冠奪走媽 他19歲要撫養六口之家

棕櫚谷訊
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）

新冠改變許多人的生活，對於南加棕櫚谷市的Juan Martinez一家更是如此。新冠導致他們一家七口染疫，43歲母親Brenda Lopez不幸去世，留下19歲的Martinez要獨自撫養六個弟妹。

Juan Martinez表示，8月他與母親最先出現症狀，他們在家自行隔離數日後，母親出現呼吸困難，他立即撥打911將母親送醫。在隨後的檢測中，除Juan Martinez以外，他的五個弟弟與一個妹妹，年齡在2歲至15歲之間，也確診新冠，但都屬無症狀感染者。

與六名孩子的病情發展不同，母親Brenda Lopez入院後每況愈下，出現肺、肝衰竭的狀況。Martinez說，他仍然記得那一天在家隔離時，接到醫院電話的情形。醫院告訴他，在為其母親做過幾次心臟復甦術後，但仍無效，只能遺憾通知他，母親過世的消息。

在母親生命最後時刻，六個孩子未能見其最後一面，他們9月25日一起將母親埋葬。不過因為他們的父親處於拘禁狀態，19歲的Martinez不得不擔起父親的責任，獨自撫養六個弟妹。

Martinez得到社區的熱心幫助，其成立的GoFundMe頁面，截至9日已募到超過11萬元捐款，用於協助其撫養家庭。希望捐款的民眾，可登陸https://www.gofundme.com/f/TheMartinezFam詳詢。

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