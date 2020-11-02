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擔心大選後動蕩？ 華洋社區表現大不同

記者楊青／洛杉磯報導
大選前，聖蓋博谷華人淡定採購。（記者楊青／攝影）
大選前，聖蓋博谷華人淡定採購。（記者楊青／攝影）

洛杉磯地區部分主流大賣場，在大選前出現一些搶購人潮，擔心選後出現騷亂甚至暴動的民眾，囤積米麵糧油和生活物資；比佛利山、巴沙迪那等地主要街道的部分商家櫥窗，周一已釘好木板加固以避風頭。相較之下，華人密集的聖蓋博谷多個城市顯得相當平靜，華資商家貨豐量足，且未出現明顯搶購，華資超市業者表示，大選期間將正常營業，但已安排增加保安，因應突發狀況。

影音來源：記者楊青

「我們這裡到目前爲止還好，沒有出現明顯搶購」，聖蓋博市夏威夷超市少東楊先生2日表示，似乎經過新冠疫情考驗，很多華人現在對社會變動都相當淡定。上周末採購人潮比平時增加一些，也看到一些民眾購買兩、三袋大米和好幾大瓶食油，冷凍肉類的採購量也似乎比平日大一些，但未出現大規模搶購潮。包括99大華、大中華、順發等大型華資超市，也未出現大規模搶購潮。

但在阿蘇薩（Azusa）好市多（Costco）搶購的華人居民蕭太太表示，本以爲周一採購人會少一些，沒想到連我們這個社區也大排長龍，她上午11時想採購一些食品和日用品，沒想到前面的隊伍足足兩、三百米，「周邊等待的人都不約而同談到，對大選後可能出現騷亂的擔心」。

橙縣林太太表示，她上周五下午去富樂頓（Fullerton）的好市多，「結果人山人海在搶東西」，改爲2日周一上午再去，「完全沒有水，所有瓶裝水全部賣完，衛生紙也全空」，不得已轉到拉哈布拉（La Habra）的好市多，「又是搶成一堆」。現場工作人員告訴她，不僅是富樂頓和拉哈布拉，連絲柏（Cypress）等地的衛生紙也都全部售罄暫時缺貨，「但或許明天會有」。

包括洛杉磯市、聖費南度谷、橙縣部分地區、210公路沿線山腳城市的好市多等大賣場，上周末和周一都出現不同程度的搶購。在格蘭杜拉（Glendora）好市多，手紙和瓶裝水的區域已空了一半，大包裝的手紙已搶購一空，只剩下價格較高的有機竹炭手紙，平價的瓶裝水貨架已空，較高級的瓶裝水則是半貨架滿。在收銀檯前，很多民眾的購物車上都裝了大米、食用油和大包裝的狗糧。

現場多位民眾表示，從來沒有想到總統大選會鬧到要搶購囤貨的地步。白人居民Frank表示，他從小到大半個世紀，不記得經歷過需要搶購囤貨的時候，「但光是今年就經歷兩次，怎麽這麽幸運？」他苦笑說，本來不想加入搶購，但又得吸取新冠疫情開始時的經驗，「否則家人連上厠所都成問題」。西裔居民Jose表示，他看到新聞說近日發生搶購，開始還不以爲然，沒想到周末正常去採購，卻發現真的連手紙都斷貨，感覺自己後知後覺。

相比之下，聖蓋博谷許多華人聚居城市的緊張程度要低一些，市面正常，社區平靜。當天在大中華採購的陸太太表示，她也是聽説一些地區出現搶購，所以趕在大選前的周一採辦食物和日常消耗品，但看到超市什麽都有，都能買到，而且價格也沒有提高，放心很多。

華資商家表示，目前華資超市除部分來自中國的調料和乾貨進口滯後外，其他的蔬菜水果魚肉海鮮蛋奶均貨豐量足，民眾不用擔心。

不過部分華資超市也擔心，如果洛杉磯選後發生騷亂，暴力犯罪可能殃及距離不遠的華人社區和商家。楊先生表示，他們已安排2日大選日開始增加至少兩名保安人員，確保購物民眾和員工安全。

巴沙迪那部分商家，也趕在大選前日用木板將店鋪圍起加固，以防萬一；消息傳言可能成爲選後騷亂攻擊主要目標的比佛利山，不僅商家紛紛加固店鋪門面，全市更出資雇用了防爆霹靂小組，隨時出動保護城市商家和居民安全。

國家電視廣播公司洛杉磯電視台NBC4等電視媒體，1日也緊急部署外勤記者安全保護措施，凡選舉期間在敏感地區外勤報導的記者和攝影師，都將配備保安人員，以防意外。

聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，並未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，並未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
為方便民眾大選期間的特別購買，華資超市重新整理貨架。（記者楊青／攝影）
為方便民眾大選期間的特別購買，華資超市重新整理貨架。（記者楊青／攝影）
部分華人擔心大選後發生動蕩，一次購買多袋大米。（記者楊青／攝影）
部分華人擔心大選後發生動蕩，一次購買多袋大米。（記者楊青／攝影）
部分民眾表示，他們採購比平常多一些，大選期間減少出門。（記者楊青／攝影）
部分民眾表示，他們採購比平常多一些，大選期間減少出門。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，並未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
聖蓋博谷華人聚居城市華資超市貨豐量足，並未出現明顯搶購。（記者楊青／攝影）
巴沙迪那部分商家趕在大選前日用木板將鋪面加固，以防不測。（記者楊青／攝影）
巴沙迪那部分商家趕在大選前日用木板將鋪面加固，以防不測。（記者楊青／攝影）

華人 洛杉磯 華資超市

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